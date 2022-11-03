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Сполучені Штати Америки - держава в Північній Америці.
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Новини
1 год. тому
1 год. тому
Деякі території Київ повертатиме не силовим шляхом - Блінкен
16 год. тому
16 год. тому
Парламент Швеції дозволив передачу Україні САУ Archer
16 год. тому
16 год. тому
Над TikTok згущуються хмари: гендиректора слухав Конгрес США
22 год. тому
22 год. тому
Кірбі назвав ідіотом пілота РФ, який збив дрон США
22.03.2023
22 березня 2023 р.
ФРС знову підвищила ключову ставку
22.03.2023
22 березня 2023 р.
Північна Корея знову випробувала крилаті ракети
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Докладно
Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати
Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати
Разом з танкам Лондон поставить Україні снаряди зі збідненим ураном. У чому його особливості?
Конфлікти
2 год. тому
2 год. тому
Tesla, Apple, Intel: фірми зі США вкладають мільярди у ФРН
Tesla, Apple, Intel: фірми зі США вкладають мільярди у ФРН
Рік тому Ілон Маск відкрив під Берліном "гігафабрику" з випуску електромобілів. Чим ФРН приваблює корпорації зі США?
Економіка
22.03.2023
22 березня 2023 р.
Чому США передають Україні зброю з обмеженнями
Чому США передають Україні зброю з обмеженнями
США постачають в Україну зброю з обмеженнями. Що за цим стоїть: правила експорту чи побоювання реакції Росії?
Конфлікти
22.03.2023
22 березня 2023 р.
Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права
Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права
Своїми діями проти Іраку США подали "руйнівний приклад майбутнім наддержавам".
Конфлікти
20.03.2023
20 березня 2023 р.
Чому почали часто злітати російські військові літаки
Чому почали часто злітати російські військові літаки
Інтерв'ю DW з експертом Центру міжнародної та оборонної політики Університету Квінз Максимом Старчаком.
Конфлікти
16.03.2023
16 березня 2023 р.
Небезпечне зближення. Історія інцидентів літаків РФ та НАТО
Небезпечне зближення. Історія інцидентів літаків РФ та НАТО
Перехоплення американського дрону над Чорним морем - не перший повітряний інцидент між літаками НАТО та РФ.
Конфлікти
16.03.2023
16 березня 2023 р.
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Дрон США MQ-9 Reaper впав у Чорне море після імовірного зіткнення з винищувачем РФ. Які наслідки матиме інцидент?
Конфлікти
15.03.2023
15 березня 2023 р.
07:43 хв.
Експертка: Захід, можливо, надасть винищувачі Україні
Що буде далі з війною в Україні? Інтерв'ю DW з Анджелою Стент, експерткою з Росії та колишньою співробітницею Держдепу.
Конфлікти
06.03.2023
6 березня 2023 р.
Як країни Заходу забороняють TikTok у державних установах
ЄС, США та Канада аборонили співробітникам використовувати китайський додаток TikTok на службових смартфонах. Чому?
Політика
01.03.2023
1 березня 2023 р.
Бен Ходжес про західні винищувачі і перемогу України
Чому винищувачі важливі для України? Які червоні лінії є у Заходу? Якою буде перемога України? Бен Ходжес в інтерв’ю DW.
Конфлікти
16.02.2023
16 лютого 2023 р.
14:40 хв.
Винищувачі як шанс звільнити Україну
Для захисту українського неба потрібно до 200 літаків на кшталт F-16. Як ці винищувачі можуть змінити хід війни?
Конфлікти
15.02.2023
15 лютого 2023 р.
06:07 хв.
Посолка США в НАТО про допомогу Україні та погрози Кремля
Як НАТО допомагає Україні і реагує на ядерні погрози Кремля? Про це та інше посолка США в Альянсі Джуліанна Сміт.
Політика
10.02.2023
10 лютого 2023 р.
17:05 хв.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Зеленський та Байден - об'єднані проти російської агресії
Бернд Йоганн
Коментар
Політика
22.12.2022
22 грудня 2022 р.
Сі Цзіньпін і Володимир Путін - разом проти США
Александер Ґерлах
Коментар
Конфлікти
21.12.2022
21 грудня 2022 р.
Недооцінювати Трампа небезпечно
Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика
17.11.2022
17 листопада 2022 р.
Коментар: Американська демократія таки жива
Інес Поль
Коментар
Політика
10.11.2022
10 листопада 2022 р.
Коментар: Проміжні вибори вирішують долю демократії в США
Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика
08.11.2022
8 листопада 2022 р.
Візит канцлера Шольца до Китаю - ходіння мінним полем
Маттіас фон Гайн
Коментар
Політика
03.11.2022
3 листопада 2022 р.
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