  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза

США

Тема

Сполучені Штати Америки - держава в Північній Америці.

Пропустити розділ Новини

Новини

1 год. тому

Деякі території Київ повертатиме не силовим шляхом - Блінкен

16 год. тому

Парламент Швеції дозволив передачу Україні САУ Archer

16 год. тому

Над TikTok згущуються хмари: гендиректора слухав Конгрес США

22 год. тому

Кірбі назвав ідіотом пілота РФ, який збив дрон США

22 березня 2023 р.

ФРС знову підвищила ключову ставку

22 березня 2023 р.

Північна Корея знову випробувала крилаті ракети

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Британський танк Challenger

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Разом з танкам Лондон поставить Україні снаряди зі збідненим ураном. У чому його особливості?
Конфлікти2 год. тому
Завод Tesla під Берліном

Tesla, Apple, Intel: фірми зі США вкладають мільярди у ФРН

Tesla, Apple, Intel: фірми зі США вкладають мільярди у ФРН

Рік тому Ілон Маск відкрив під Берліном "гігафабрику" з випуску електромобілів. Чим ФРН приваблює корпорації зі США?
Економіка22 березня 2023 р.
Пуск ракет з систем HIMARS в Україні, липень 2022 року

Чому США передають Україні зброю з обмеженнями

Чому США передають Україні зброю з обмеженнями

США постачають в Україну зброю з обмеженнями. Що за цим стоїть: правила експорту чи побоювання реакції Росії?
Конфлікти22 березня 2023 р.
Місцеві жителі втікають від війни в Іраку

Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права

Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права

Своїми діями проти Іраку США подали "руйнівний приклад майбутнім наддержавам".
Конфлікти20 березня 2023 р.
Російський МіГ-31 (архівне фото)

Чому почали часто злітати російські військові літаки

Чому почали часто злітати російські військові літаки

Інтерв'ю DW з експертом Центру міжнародної та оборонної політики Університету Квінз Максимом Старчаком.
Конфлікти16 березня 2023 р.
MQ-9 Reaper (архівне фото)

Небезпечне зближення. Історія інцидентів літаків РФ та НАТО

Небезпечне зближення. Історія інцидентів літаків РФ та НАТО

Перехоплення американського дрону над Чорним морем - не перший повітряний інцидент між літаками НАТО та РФ.
Конфлікти16 березня 2023 р.
Пропустити розділ DW рекомендує

DW рекомендує

US MQ-9 Reaper Drohne

Дрон США у Чорному морі: непрофесійність РФ чи провокація?

Дрон США MQ-9 Reaper впав у Чорне море після імовірного зіткнення з винищувачем РФ. Які наслідки матиме інцидент?
Конфлікти15 березня 2023 р.07:43 хв.
Американський винищувач F-16

Експертка: Захід, можливо, надасть винищувачі Україні

Що буде далі з війною в Україні? Інтерв'ю DW з Анджелою Стент, експерткою з Росії та колишньою співробітницею Держдепу.
Конфлікти6 березня 2023 р.
У США, Канаді та ЄС чиновникам заборонили TikTok на службових смартфонах

Як країни Заходу забороняють TikTok у державних установах

ЄС, США та Канада аборонили співробітникам використовувати китайський додаток TikTok на службових смартфонах. Чому?
Політика1 березня 2023 р.
Бен Ходжес

Бен Ходжес про західні винищувачі і перемогу України

Чому винищувачі важливі для України? Які червоні лінії є у Заходу? Якою буде перемога України? Бен Ходжес в інтерв’ю DW.
Конфлікти16 лютого 2023 р.14:40 хв.
external

Винищувачі як шанс звільнити Україну

Для захисту українського неба потрібно до 200 літаків на кшталт F-16. Як ці винищувачі можуть змінити хід війни?
Конфлікти15 лютого 2023 р.06:07 хв.
external

Посолка США в НАТО про допомогу Україні та погрози Кремля

Як НАТО допомагає Україні і реагує на ядерні погрози Кремля? Про це та інше посолка США в Альянсі Джуліанна Сміт.
Політика10 лютого 2023 р.17:05 хв.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Johann Bernd Kommentarbild App

Зеленський та Байден - об'єднані проти російської агресії

Бернд Йоганн
Коментар
Політика22 грудня 2022 р.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach

Сі Цзіньпін і Володимир Путін - разом проти США

Александер Ґерлах
Коментар
Конфлікти21 грудня 2022 р.
Deutsche Welle Michaela Kuefner, TV Portrait

Недооцінювати Трампа небезпечно

Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика17 листопада 2022 р.
Шеф-редакторка DW Інес Поль

Коментар: Американська демократія таки жива

Інес Поль
Коментар
Політика10 листопада 2022 р.
Deutsche Welle Michaela Kuefner, TV Portrait

Коментар: Проміжні вибори вирішують долю демократії в США

Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика8 листопада 2022 р.
von Hein Matthias Kommentarbild App

Візит канцлера Шольца до Китаю - ходіння мінним полем

Маттіас фон Гайн
Коментар
Політика3 листопада 2022 р.