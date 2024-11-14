Жінки в Америці Дональда Трампа: від гніву до вдячності

Що означає друге президентство Трампа в США для доступу до абортів, прав ЛГБТК+ та майбутнього наступного покоління? DW поспілкувалася з прихильницями та опонентками Трампа.

Вони не могли бути більш різними: Міа, студентка, яка бере участь в антиабортному русі у Флориді, і Моллі, мати з Каліфорнії, яка прилетіла з дитиною через всю країну до Вашингтона через три дні після виборів, щоб взяти участь у демонстрації. Що зараз пов'язує їх та мільйони інших жінок у США, так це перемога Дональда Трампа на президентських виборах і те, що вона означатиме для їхніх прав як жінок у США - й це викликає у жінок сильні почуття.

"Я, безумовно, щаслива, що переміг Трамп, і ще більше щаслива, що Гарріс і Волз програли", - каже Міа Акінс у телефонній розмові з DW. Кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз виступали за загальнонаціональне право на аборт. Під час свого першого президентського терміну Трамп призначив трьох суддів Верховного суду, які скасували право на аборт у США у 2022 році.

Міа Акінс (ліворуч) разом з іншими активістами боролася проти закону, який мав би пом'якшити суворі закони про аборти у Флориді - і не без успіху: 5 листопада за закон проголосувало надто мало людей, і аборти після шостого тижня вагітності у Флориді залишаються незаконними Фото: Mia Akins/Students for Life of America

Акінс навчається на третьому курсі Міжнародного університету Флориди в Маямі і є співзасновницею групи "Студенти за життя Америки" (Students for Life of America, SFLA) в своєму університеті. SFLA - це організація в США, в якій беруть участь студенти, які рішуче виступають проти абортів.

Трамп не є ідеальним кандидатом, каже Акінс, оскільки він хоче залишити питання абортів на розсуд штатів замість того, щоб підтримати заборону на національному рівні. Але студентка налаштована оптимістично і вважає, що адміністрація Трампа буде такою, з якою "ми можемо працювати".

ЛГБТК-спільнота стурбована майбутнім при Трампі

Моллі та її дитина Семмі також вважають, що Трамп не є ідеальним кандидатом. Вони вдвох спонтанно вирішили прилетіти із Західного на Східне узбережжя і у суботу, 9 листопада, стояли з саморобними плакатами з протестом під яскраво-блакитним небом у Вашингтоні. Моллі каже, що боїться того, що принесе адміністрація Трампа, зокрема для прав людей, які належать до ЛГБТК+ спільноти. Її дитина Семмі - небінарна, тобто не вважає себе ані чоловіком, ані жінкою і використовує щодо себе займенник "вони".

"Я хвилююся, що Трамп відбере права у ЛГБТК-спільноти, - каже Моллі. - Що він обмежить їх у тому, кого вони можуть любити і ким вони можуть бути". Сім'я вже відчуває реальні наслідки - наступного року Семмі піде до коледжу, й університети в штатах з республіканською більшістю були виключені родиною з самого початку.

"Я боюся, що мої друзі, які також є ЛГБТК, не зможуть вступити до університетів своєї мрії, тому що боятимуться, що на них там нападуть, - каже Семмі. - Я дуже уважно дивлюся, де є університети, до яких я могли би подати документи, які результати були у виборчому окрузі, де я проживаю".

Моллі (ліворуч) та її дитина Семмі під час протесту у Вашингтоні Фото: Carla Bleiker/DW

Побоювання щодо обмежень для жінок у сфері охорони здоров'я

Республіканська партія США, яку представляє Трамп, не лише перемогла на президентських виборах. Вона також на цих виборах здобула більшість у Сенаті США і, схоже, що з 20 січня республіканська більшість буде і в нижній палаті Конгресу США, Палаті представників. Це означає, що правляча партія зможе відносно легко законодавчо втілювати у життя багато своїх проєктів.

"Зазвичай ми говоримо, що механізми контролю у нашій системі запобігають надмірній владі. Але ми, безумовно, побачимо більш консервативні рішення і жорсткіші обмеження в галузі охорони здоров'я, особливо для жінок, під час другого терміну Трампа", - так Лора Мерріфілд Вілсон, політологиня з Університету Індіанаполіса, змальовує сценарій, за якого республіканці також отримають більшість і у Палаті представників. "Тоді партія домінуватиме на федеральному рівні, й на лівому фланзі є побоювання, що політика "Проєкту 2025" стане реальністю", - додає вона.

"Проєкт 2025" - це архіконсервативна дорожня карта майбутнього США. Сам Трамп не був особисто причетний до вироблення переліку заходів, що містяться у цьому документі, таких як заборона таблеток для переривання вагітності і заміна федеральних державних службовців на лояльних до Трампа людей. Але до його створення були причетні багато хто з колишніх соратників Трампа. Оприлюднив "Проєкт 2025" у 2023 році консервативний аналітичний центр Heritage Foundation.

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"Феміністичний опір проти фашизму"

Тому Моллі, Семмі та інші демонстранти зібралися на демонстрацію перед будівлею Heritage Foundation у Вашингтоні. Ініціатива "Жіночий марш", яка організувала марш протесту за участю майже пів мільйона людей у Вашингтоні наступного дня після першої інавгурації Дональда Трампа в 2017 році, досі жива.

Минулої суботи кілька сотень протестувальників, переважно жінок, вийшли на демонстрацію, під гучну музику і з зеленими банданами з написами "Заборони - геть з наших тіл".

Під час підготовки до акції одна з лідерок "Маршу жінок" Таміка Міддлтон пояснила, що мандатом групи є "феміністичний опір фашизму".

"Ми розлючені", - каже 27-річна Еріка, яка прийшла на протест разом зі своєю мамою Менді та п'ятирічною донькою Елані. "Але ми тут, щоб показати їй (Елані), що не можна просто сидіти вдома і злитися", - каже вона.

Бабуся Менді стурбована тим, в якій країні виросте її онучка. "Вона повинна мати такі ж права на аборт, які мали ми", - переконана жінка.

Еріка (ліворуч), її мама Менді та донька Елані хочуть поділитися своїм гнівом з іншими та вийти на вулиці Фото: Carla Bleiker/DW

Другий термін Трампа: золоті часи для противників абортів

Тим часом інші жінки дивляться на майбутню адміністрацію Трампа з великою надією - також через наступне покоління. "Я неймовірно вдячна, що Камала Гарріс з її абортним екстремізмом не була обрана на посаду", - каже в інтерв'ю DW Рейган Баркладж, загальнонаціональна координаторка організації "Студенти за життя Америки". "Я сподіваюся, що він (Трамп - Ред.) зможе працювати разом з Конгресом, щоб захистити життя дітей", - висловлює сподівання жінка.

Баркладж бажає, щоб Трамп суворіше регулював розповсюдження таблеток для переривання вагітності, і щоб він "ухвалював мудрі рішення при призначенні суддів". Саме президент США вносить кандидатури на посади федеральних суддів, яких далі затверджує Сенат.

Оскільки республіканці мають більшість у Сенаті, цілком ймовірно, що Трамп зможе призначити велику кількість консервативних федеральних суддів, які волітимуть обмежити право на аборт. Саме на це і розраховують Мія Екінс, Рейган Баркладж та організація "Студенти за життя Америки".