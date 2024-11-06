"Історична" перемога: світові лідери вітають Дональда Трампа

На перемогу Дональда Трампа на виборах США відреагували лідери багатьох держав світу, а також керівництво Євросоюзу і НАТО. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв продовжувати співпрацю з новим очільником Білого дому. "Вітаю Дональда Трампа з обранням на посаду президента США. Німеччина та США вже давно і успішно співпрацюють задля процвітання та свободи по обидва боки Атлантики. Ми продовжимо це робити на благо наших громадян", - написав він у X у середу, 6 листопада.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також привітала Трампа і пообіцяла, що ФРН залишатиметься "близьким і надійним союзником для майбутнього американського уряду". Також вона заявила, що "тепер європейцям доведеться взяти на себе ще більше відповідальності за політику безпеки", пише агенція AFP.

Також одним із перших на перемогу Трампа відреагував прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Він назвав "історичною" перемогу Трампа. "Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами в наступні роки. Як найближчі союзники, ми стоїмо пліч-о-пліч на захисті наших спільних цінностей свободи, демократії та підприємництва", - наголосив він.

Президент Франції Еммануель Макрон також привітав Трампа, заявивши, що готовий працювати "з повагою та амбіціями", як "нам вдалося це зробити протягом чотирьох років". "Для більшого миру та процвітання", - написав Макрон в X.

В ЄС і НАТО готові до співпраці з Трампом

З вітальними слова звернулася до Трампа і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). У своєму дописі в соціальній мережі X вона наголосила, що ЄС і США - більше, ніж просто союзники. "Нас пов'язує справжнє партнерство між нашими народами, що об'єднує 800 мільйонів громадян. Тож давайте працювати разом над сильним трансатлантичним порядком денним, який продовжує приносити їм користь", - наголосила очільниця Єврокомісії.

Свої привітання на адресу Трампа висловив голова Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він вказав на те, що ЄС і США мають "міцний союз та історичний зв'язок". ЄС "продовжуватиме свій курс відповідно до стратегічного порядку денного як сильний, єдиний, конкурентоспроможний і суверенний партнер, захищаючи засновану на правилах багатосторонню систему", наголосив він.

Вітання Трампу висловив і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте, зазначивши, що повернення Трампа до влади допоможе зберегти Альянс "сильним". "Його (Трампа. - Ред.) керівництво знову стане ключовим для збереження міцності нашого Альянсу. Я з нетерпінням чекаю на можливість знову працювати з ним, щоб просувати мир через силу через НАТО", - цитує Рютте агенція AFP.

Серед європейських лідерів, котрі привітали Трампа, був президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Першим у ЄС Трампа привітав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За його словам, перемога Трампа - "найбільше повернення в політичній історії США".

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Ердоган сподівається на закінчення воєн

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також привітав свого "друга Дональда Трампа" з перемогою. "Я сподіваюся, що відносини між Туреччиною та США зміцняться, що регіональні та глобальні кризи та війни, особливо палестинське питання та російсько-українська війна, прийдуть до завершення", - написав Ердоган в X.

Своєю чергою прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав перемогу Трампа історичною і наголосив, що з нетерпінням чекає співпраці з ним. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав перемогу Трампа "найбільшим поверненням в історії" та новим початком американсько-ізраїльського альянсу. "Ваше історичне повернення в Білий дім відкриває для Америки новий початок і підтверджує відданість великому альянсу між Ізраїлем і Америкою. Це величезна перемога!" - заявив Нетаньяху.

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Нагадаємо, раніше Трампа привітав президент України Володимир Зеленський. За його словами, прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" може реально наблизити справедливий мир в Україні.