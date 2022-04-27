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Дональд Трамп

Дональд Трамп - 45-й президент США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дональд Трамп".

Дональд Трамп - 45-й президент США. Він перебував на посаді з 2017 до 2021 року. Дональд Трамп обійняв президентську посаду, перемігши на виборах 2016-го року кандидатку від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Трамп є представником Республіканської партії. До обрання президентом Трамп був відомий у США як підприємець, телеведучий та шоумен. У 2016-му році під час передвиборних перегонів його штаб заявив, що статки бізнесмена перевищили 10 мільярдів доларів. Його передвиборна програма містила ультраконсервативні ідеї, він обіцяв зробити більш жорстким міграційне законодавство, побудувати стіну на кордоні з Мексикою, скасувати низку законів, ухвалених його попередником Бараком Обамою. Головним гаслом передвиборної кампанії Трампа стала обіцянка "знову зробити Америку великою" (Make America great again). Наприкінці 2016-го - початку 2017-го років ЗМІ писали про можливий зв'язок Трампа з Росією та вплив Кремля на результати президентських виборів у США. Дональд Трамп пробув на президентській посаді лише одну каденцію. На президентських виборах 2020 року він програв демократу Джо Байдену. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет?

Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет? 27.04.2022

Правила Ілону Маску не до душі. Тож не виключено, що отримавши контроль за однією із провідних платформ для спілкування у сучасному світі, він може накоїти чимало біди, застерігає Кароліна Чимой.
Дональд Трамп не повернеться на Twitter, коли платформа перейде Ілону Маску

Дональд Трамп не повернеться на Twitter, коли платформа перейде Ілону Маску 25.04.2022

Мультимільярдер Ілон Маск придбає соцмережу за 44 мільярди доларів і "покращить її за рахунок нових можливостей".

Прихильники Трампа зібрали понад 120 млн доларів готівкою - офіс експрезидента

Прихильники Трампа зібрали понад 120 млн доларів готівкою - офіс експрезидента 01.02.2022

Кошти використають на підтримку республіканців у кампаніях проміжних виборів до Конгресу США, що відбудуться у листопаді 2022 року, а також і президентських перегонів 2024-го, заявили в офісі Трампа.

Рік президентства Байдена: пандемія, кризи та невдалі рішення

Рік президентства Байдена: пандемія, кризи та невдалі рішення 20.01.2022

Джо Байден уже рік обіймає посаду президента США. За цей час він не зміг виконати більшості своїх передвиборчих обіцянок і ухвалив низку невдалих політичних рішень. Його популярність у суспільстві падає.

Рік після штурму Капітолію - чого цей рік навчив США

Рік після штурму Капітолію - чого цей рік навчив США 06.01.2022

Арешти, кримінальні справи і розслідування, що триває, - через рік після заворушень у Вашингтоні, очевидно, що розкол в американському суспільстві не подоланий.
Ізраїль планує подвоїти кількість поселенців на Голанських висотах

Ізраїль планує подвоїти кількість поселенців на Голанських висотах 27.12.2021

Ізраїль витратить близько 300 мільйонів долларів на розбудову поселень на спірній території Голанських висот.

Кінець тарифних воєн: Байден оголосив про нову епоху відносин з ЄС

Кінець "тарифних воєн": Байден оголосив про нову епоху відносин з ЄС 31.10.2021

США і ЄС домовилися припинити торговельну війну, розпочату адміністрацією Дональда Трампа. Джо Байден назвав це "новою епохою" у відносинах. У Брюсселі заявили, що сторони "відновили довіру".

У США заборонили роботу китайського оператора зв'язку через шпигунство

У США заборонили роботу китайського оператора зв'язку через шпигунство 27.10.2021

Китайська телекомунікаційна компанія China Telecom має припинити надання послуг у США. Її звинувачують у "шпигунстві та іншій шкідливій діяльності проти США".
Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США

Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США 23.10.2021

Лев Парнас та Андрій Кукушкін робили пожертвування у виборчі кампанії з метою отримати вплив на американських політиків в штатах, де можна було заробити на легалізації марихуани.
США повернулися до Ради ООН з прав людини

США повернулися до Ради ООН з прав людини 15.10.2021

Сполучені Штати отримали місце у складі Ради ООН з прав людини після більш як трирічної перерви. Вашингтон вийшов з Ради за президентства Дональда Трампа, але з приходом до влади Джо Байден подав заявку на повернення.
Під Капітолій вийшли кілька десятків прихильників Трампа

Під Капітолій вийшли кілька десятків прихильників Трампа 19.09.2021

Поліція очікувала набагато більше демонстрантів. Однак до Капітолія на акцію підтримки затриманих через напад на будівлю у січні прийшли лише кілька десятків людей.
Коментар: Чому Путін і Байден зможуть домовитися

Коментар: Чому Путін і Байден зможуть домовитися 03.09.2021

Виведення військ США з Афганістану показало, що Байден виявився не меншим циніком, ніж Трамп. Але Москву і Пекін влаштовує його політика, вважає Костянтин Еггерт.

Зеленський і Байден: чого чекати від зустрічі у Вашингтоні (31.08.2021) 31.08.2021

1 вересня президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден мають зустрітися у Вашингтоні. Говоритимуть про "Північний потік-2", боротьбу з корупцією та військову допомогу Україні. Чого чекати від цих переговорів?
Коментар: Доктрина Байдена - риторика і дії не збігаються

Коментар: "Доктрина Байдена" - риторика і дії не збігаються 30.08.2021

Кадри того, що відбувається в Кабулі, розлітаються по світу і шкодять президенту США Джо Байдену у нього вдома, пише оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер.
Коментар: Провал США в Афганістані

Коментар: Провал США в Афганістані 16.08.2021

Виведення військ США та захоплення влади "Талібаном" занурили Афганістан у хаос та пролили світло на помилкову оцінку ситуації Вашингтоном. США втратили кредит довіри до себе, вважає Інес Поль.
Трамп закликав Байдена до відставки після поразки в Афганістані

Трамп закликав Байдена до відставки після "поразки" в Афганістані 16.08.2021

За словами Трампа, дії Байдена в Афганістані увійдуть в історію як одна з найбільших поразок США. Інші республіканці також засудили "провальне" виведення військ із країни.
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