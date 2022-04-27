Дональд Трамп - 45-й президент США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дональд Трамп".

Дональд Трамп - 45-й президент США. Він перебував на посаді з 2017 до 2021 року. Дональд Трамп обійняв президентську посаду, перемігши на виборах 2016-го року кандидатку від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Трамп є представником Республіканської партії. До обрання президентом Трамп був відомий у США як підприємець, телеведучий та шоумен. У 2016-му році під час передвиборних перегонів його штаб заявив, що статки бізнесмена перевищили 10 мільярдів доларів. Його передвиборна програма містила ультраконсервативні ідеї, він обіцяв зробити більш жорстким міграційне законодавство, побудувати стіну на кордоні з Мексикою, скасувати низку законів, ухвалених його попередником Бараком Обамою. Головним гаслом передвиборної кампанії Трампа стала обіцянка "знову зробити Америку великою" (Make America great again). Наприкінці 2016-го - початку 2017-го років ЗМІ писали про можливий зв'язок Трампа з Росією та вплив Кремля на результати президентських виборів у США. Дональд Трамп пробув на президентській посаді лише одну каденцію. На президентських виборах 2020 року він програв демократу Джо Байдену. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.