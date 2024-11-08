"Йому не подобається Україна": Фукуяма про перемогу Трампа

Дональд Трамп вдруге виграв президентські вибори у США. На думку старшого наукового співробітника Стенфордського університету, ця подія може погано позначитися не лише на Сполучених Штатах, а й на всьому світі, зокрема й на Україні та країнах Євросоюзу. DW поспілкувалася з ним про результати головної виборчої кампанії останніх чотирьох років.

DW: Вибори в США цього року стали однією з найбільш очікуваних подій року. Багато рішень тут, у Європі та Німеччині, зокрема деякі рішення щодо підтримки України, були відкладені до закінчення виборів. Схоже, що ці вибори є чимось важливим: кінець однієї епохи і початок іншої. Ви погоджуєтесь з цим?

Френсіс Фукуяма: Не знаю, чи стане це новою історією, але для Сполучених Штатів це, безумовно, серйозні зміни. В силу впливу США, на мою думку, (перемога Трампа. - Ред.) негативно вплине на решту світу.

Чи вважаєте ви після цієї кампанії, що американці хочуть змін?

Усе ж показово, що стільки людей готові голосувати за Дональда Трампа після всього, що вони про нього знають. Мене це розчаровує, адже він справді не здається тим, хто підходить для того, щоб бути президентом будь-чого. І я справді вважаю, що це матиме значні наслідки для решти світу, адже це дасть стимул для всіх популістських партій у Європі та інших країнах.

Френсіс Фукуяма Фото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/picture alliance

Ми говорили про високий рівень поляризації американського суспільства, але водночас ця поляризація призвела до вражаючої активності виборців. Кількість людей, які проголосували до дня виборів, просто вражає. Хіба це не добре?

Хіба якщо не зважати на фактичні результати, які з'являться внаслідок цього голосування. Я вважаю, що участь громадськості - це не єдине, що потрібно. Також потрібно, щоб люди робили мудрий вибір, коли голосують. І я вважаю, що зараз у Сполучених Штатах вони цього не роблять. Я вважаю, що вони голосують з огляду на короткострокові проблеми, як-от інфляція. І їх не турбують довгострокові, набагато важливіші питання, такі як виживання верховенства права в Сполучених Штатах.

Ви говорили про популярність популізму. Ми бачимо дещо подібне в Німеччині в тому, що стосується розростання популізму і неспроможності традиційних партій протистояти цьому процесу. Виходить, що правда не працює?

Я вважаю, що Сполучені Штати лишаються дуже впливовою країною, і люди копіюватимуть те, що відбувається тут. І я думаю, що це, імовірно, станеться й у Німеччині. Тож АдН ("Альтернатива для Німеччини". - Ред.), я переконаний, досягне більшого успіху внаслідок того, що відбулося в США.

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Повернімося до емоцій американців. Схоже, що Трамп зробив ставку на одну емоцію - на те, що США мають бути більш зосередженими на собі, на американцях, а не на усьому світі. Чи призведе це до якихось змін у ролі США у світовому порядку? І чи змінить це світовий порядок?

Так, це може змінити все. Трамп не любить союзників. Він не хоче підтримувати союзників. Йому не подобається Україна. Я вважаю, що він постарається укласти мирну угоду з Путіним за рахунок України. Це створить дуже поганий прецедент для Європи. Я гадаю, що на Далекому Сході неясно, чи захоче він захищати американських союзників від Китаю. Тож це справді серйозні геополітичні ризики, в які, на мою думку, ми зараз вступаємо. І це лише у сфері безпеки. Він хоче оголосити мита проти інших країн у розмірі 20 відсотків. А це призведе до серйозної глобальної економічної депресії, адже ми повернемося до ситуації, яка була в 1930-х роках після ухвалення тарифу Смута-Хоулі (закон у США, який підняв ставки мит на більш, ніж 20 тисяч товарів, що імпортуються. - Ред.).

Я б хотіла поговорити про Росію та її втручання у вибори. Було вже кілька випадків, описаних у ЗМІ. The New York Times писала про втручання Росії, Китаю та Ірану. Чи справді це так сильно вплинуло на результати?

Ми не знаємо. Ми не знаємо, чи було втручання. Трамп переміг. Я не знаю, чи дізнаємося ми колись про те, чи є тут сильний причинно-наслідковий зв'язок, адже ці речі дуже важко оцінити. Але, безперечно, намір був. Я вважаю, що головна надія Путіна на перемогу в Україні була в тому, що американським президентом стане Трамп.

Тому що він скоротить підтримку України?

Правильно.

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Головними темами виборів у США стали обмеження імміграції, економіка та обмеження імпорту, а також право на аборти. Схоже, виборці відвертаються від ліберальних цінностей на користь консервативніших поглядів, закриваючи свою країну та суспільство. Чи можна назвати це тенденцією? Скільки вона триватиме?

Дуже важко сказати. Той факт, що Трамп переміг на двох виборах попри те, що всі про нього знають, свідчить про те, що люди у Сполучених Штатах справді незадоволені станом речей. Я не думаю, що його політика працюватиме. Я вважаю, що вона призведе до інфляції, економічного спаду, зростання безробіття. Тож, можливо, за чотири роки всі зрозуміють, що переобрання Трампа було помилкою, і тоді довгострокові наслідки будуть зовсім іншими. Але наразі я вважаю, що те, скільки американців готові голосувати за людину з такими глибокими вадами, - це не дуже добрий знак.

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