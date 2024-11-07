Перемога Дональда Трампа на виборах у США - жах для Берліну

Середа, 6 листопада, стала шоковим днем для уряду в Берліні: зранку прийшла приголомшлива новина про несподівано швидку і однозначну перемогу Дональда Трампа на виборах у США, а ввечері стало відомо про розвал німецької урядової коаліції.Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) планує винести 15 січня на голосування у Бундестазі питання довіри до його уряду, що відкрило б можливість для дострокових виборів Бундестагу в березні наступного року. Щонайменше до нових виборів канцлер ФРН і його урядовці повинні мати справу з післявиборчими реаліями у США.

У Берліні сподівалися, що суперниця Дональда Трампа Камала Гарріс продовжить традиції нинішнього президента, мультилатераліста та трансатлантиста Джо Байдена. На думку експерта з Німецького товариства зовнішньої політика Геннінґа Гоффа (Henning Hoff), така позиція заслуговує на критику. "Робити ставку лише на демократів було помилкою", - зазначив він в інтерв'ю DW.

У Берліні не забули перше президентство Трампа

"Особливі відносини, які канцлер вибудував з президентом Байденом, були, можливо, дещо занадто односторонніми. За те, що в таборі Трампа немає жодних контактів, тепер буде відплата", - вважає експерт.

У Берліні досі дуже добре пам'ятають перше президентство Трампа з 2017 по 2021 рік. Уже тоді Трамп ставив під сумнів НАТО і погрожував вивести американські війська з Німеччини. Його критика на адресу Німеччини та інших країн НАТО полягала в тому, що вони користуються військовим захистом США, а самі недостатньо вкладають у власну оборону.

Американські військові у Німеччині. Трамп погрожував їх вивести через те, що Берлін виділяв замало грошей на оборону Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Геннінґ Гофф вважає, що зараз для німецького уряду важливо надолужити згаяне. "Потрібен набагато сильніший сигнал, що європейці, особливо німці, насправді готові нести більший тягар оборони. Якщо ми й надалі так само будемо маневрувати і стверджувати, що у нас є спеціальні фонди (для Бундесверу), і тому оборонний бюджет як такий потребує лише мінімального збільшення, то це нікого не вразить у Вашингтоні, ні зараз, ні тим паче за президентства Трампа", - каже Гофф.

Чи змусять Україну до миру в обмін на територіальні поступки?

На міжнародному рівні майбутня заміна Джо Байдена на Дональда Трампа, ймовірно, матиме найбільший вплив з-поміж усіх питань на війну в Україні. Це також є ключовим питанням для німецького уряду: що станеться з підтримкою України? Зрештою, США, безумовно, досі є найважливішим постачальником зброї та донором, за яким слідує Німеччина.

У той час як президент Джо Байден і канцлер Олаф Шольц обіцяли підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", Дональд Трамп хоче якнайшвидшого завершення війни. Принаймні, так він каже. Імовірно, це може означати, що Україна могла би бути змушена відмовися від значної частини окупованих Росією територій.

Але як виглядатиме американська політика щодо України за Трампа, "цього ми не знаємо", зауважив в інтерв'ю DW напередодні виборів у США експерт з питань безпеки Ніко Ланґе: "Не можна сказати, що Дональд Трамп у разі перемоги продасть Україну. Особливість Дональда Трампа полягає в тому, що він не дуже передбачуваний".

Президент України Володимир Зеленський намагався переконати Дональда Трампа своїм "мирним планом" Фото: Shannon Stapleton/REUTERS

Якщо Трамп спробує домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним через голови України та тих, хто її підтримує, про припинення війни за рахунок України, то для Берліна виникне спокуса, вважає Гофф. Адже за таких обставин німецький уряд зміг би використати це як алібі: "Ми хотіли б зробити більше, але ж ці американці! Це небезпека, яку я бачу", - пояснює експерт.

Очікування мит на німецький експорт до США

Німеччина є одним з найважливіших торговельних партнерів США. Тому економічна політика Вашингтону має безпосередній вплив на Німеччину. Під час передвиборної кампанії Трамп оголосив, що в разі своєї перемоги запровадить 60-відсоткові мита на американський імпорт з Китаю та 20-відсоткові мита на імпорт з решти світу. Це зробило б німецьку продукцію значно дорожчою в США. Особливо постраждали б від цього автомобільна та фармацевтична галузі. "Це стало б великим тягарем на плечах німецької експортної промисловості", - попереджає Гофф.

Відповідно, багато німецьких промислових компаній занепокоєні. В опитуванні, проведеному Інститутом Ifo приблизно за два тижні до виборів, 44 відсотки опитаних компаній побоювалися негативних наслідків у разі президентства Трампа. Лише 5 відсотків сподівалися на позитивні наслідки, а 51 відсоток не очікував жодних змін. У попередньому дослідженні Ifo прогнозувалося, що лише оголошені Трампом мита призведуть до скорочення німецького експорту до США майже на 15 відсотків.

Андреас Баур (Andreas Baur) з Інституту Ifo побоюється, що митні бар'єри можуть також мати непрямі наслідки для Німеччини: "Звичайно, можна виходити з того, що торговельні партнери, що Китай відреагує на це", - вважає експерт. "І це, мабуть, найбільше занепокоєння, що ми потрапимо у спіраль ескалації, в якій дійде до торговельної війни на глобальному рівні", - каже Баур в інтерв'ю DW.

По експорту німецьких автомобілів до США можуть вдарити нові мита за президентства Трампа Фото: Jörg Sarbach/dpa/picture alliance

А втім, німецькому експорту нелегко і за нинішньої адміністрації Байдена-Гарріс. Під час виборчої кампанії і Трамп, і Гарріс "зосередилися на зміцненні вітчизняної промисловості і хочуть повернути в країну робочі місця в переробній промисловості", пояснював ще під час виборчої кампанії президент Федерації німецької промисловості Зіґфрід Русвурм (Siegfried Russwurm).

Андреас Баур підтверджує це. Байден зберіг усі тарифи на китайський імпорт, запроваджені Трампом під час його першого президентства, а деякі з них навіть підвищив. "Велика різниця між Трампом і Гарріс полягає у ставленні до союзників, - пояснює експерт. - Риторика Трампа чітка: США проти решти". Гарріс же добре усвідомлює, що США потребують союзників, каже Бауер.

Німеччина - негативний приклад для Трампа

Одним з найважливіших проєктів німецького уряду є захист клімату. Німеччина має стати кліматично нейтральною і переключити своє енергопостачання та всю економіку на кліматичну нейтральність. В уряді Байдена-Гарріс вона мала сильного союзника. Натомість після перемоги Трампа на виборах, ймовірно, потрібно розраховувати на відхід від захисту клімату. За такого розвитку подій німецькому уряду буде ще складніше протиснути обов'язкові для виконання міжнародні правила щодо обмеження обсягів викидів СО2.

Дональд Трамп неодноразово наводив Німеччину як негативний приклад. Чи то політика прийняття біженців за часів канцлерства Анґели Меркель у 2016 році, чи то тепер німецька енергетична політика, яка надає перевагу відновлюваним джерелам енергії замість вугілля, нафти та атомної енергетики - Трамп бачить у Німеччині приклад того, як не треба робити.

Тепер німецькому уряду доведеться знову мати справу з ним як з президентом, чи то в питаннях безпеки, торгівлі чи клімату. "Я побоююся, що деякі речі, які ми знаємо з першого президентського терміну Трампа, повторяться: тиск на Німеччину, антипатія до Німеччини, які нікуди не поділися", - каже Геннінґ Гофф.

Буде цікаво подивитися, як виглядатимуть перші трансатлантичні зустрічі після інавгурації Трампа в січні. Колишній міністр закордонних справ і нинішній президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєрякось назвав Трампа "проповідником ненависті" під час виборчої кампанії 2016 року, що було не дуже дипломатично. Штайнмаєр поки що не мусив як президент приймати державний візит Трампа до Німеччини.