  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

Перемога Трампа: на економіку ФРН чекає найскладніший період

Андрій Гурков
7 листопада 2024 р.

Настав гірший сценарій, у трансатлантичних відносинах наступає зміна епохи, вважають у Німеччині. Чому експерти та німецький бізнес так стривожені результатами виборів у США?

https://p.dw.com/p/4mjzl
Дональд Трамп на одному із передвиборних мітингів у Мічигані
Дональд Трамп на одному із передвиборних мітингів у Мічигані, листопад 2024Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Америка проголосувала - і для Німеччини "настала найскладніша економічна мить в історії ФРН". Саме так наслідки президентських виборів, що відбулися в США, прокоментував глава Інституту світової економіки в Кілі (IfW) професор Моріц Шуларік (Moritz Schularick). З ним повністю погоджується директор іншого авторитетного наукового центру - Інституту німецької економіки (IW) у Кельні професор Міхаель Гютер (Michael Hüther). Його оцінка результатів виборів у США з точки зору інтересів бізнесу ФРН звучить так: "Настав гірший сценарій".

Німецький бізнес лякають імпортні мита

Американські бізнесмени виступали, радше, за Дональда Трампа, і активна участь у його виборчій кампанії Ілона Маска стала цьому найяскравішим свідченням. Це також підтверджують зростання курсів акцій на американських біржах та зміцнення долара США в день його переконливої ​​перемоги. У свою чергу, в німецьких ділових колах перспектива повернення Трампа до влади викликала тривогу, яка зростала протягом останніх місяців.

Директор Інституту німецької економіки (IW) у Кельні професор Міхаель Гютер
Директор Інституту німецької економіки (IW) у Кельні професор Міхаель ГютерФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

З проведеного незадовго до голосування опитування мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo випливало, що майже половина (44 відсотки) німецьких промислових компаній побоюється негативних наслідків у разі його президентства, а кельнський інститут IW представив дослідження, згідно з яким, ВВП Німеччини за найнесприятливішого розвитку подій може втратити в найближчі чотири роки 180 мільярдів євро.

Звідси і реакція головної організації великого бізнесу ФРН - Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI). "Чіткий результат виборів у США має розбудити Німеччину та Європу", - заявив його глава Зіґфрід Руссвурм (Siegfried Russwurm). - У трансатлантичних відносинах наступає зміна епох".

Професор Шуларік свою тезу про початок безпрецедентно складного періоду для економіки ФРН пояснив тим, що "разом з внутрішньою структурною кризою ми зіткнемося тепер із викликами у зовнішньоекономічній сфері та в галузі безпеки, до яких ми не готові. Економічні рішення Трампа, мабуть, включатимуть протекціоністські мита та обмеження на імпорт, які стануть додатковим гальмом для економічного зростання в Німеччині та Європі".

Зіґфрід Руссвурм у своїй заяві нагадав про озвучені Трампом у ході виборчої кампанії плани ввести "повсюдні мита в 10 або навіть у 20 відсотків на будь-який імпорт і в 60 відсотків на постачання з Китаю". Це, за словами глави BDI, завдасть "величезних збитків не тільки Німеччині та ЄС, а й економіці США". Адже ЄС може вдатися до заходів у відповідь, йдеться у його заяві. А це вже буде, додамо, торговельною війною.

Читайте також: Рецесія в економіці ФРН веде до розпродажу німецьких фірм?

Чому в економіці Німеччини структурна криза

Для кращого розуміння висловлювань про "найскладнішу мить" та "найгірший сценарій" можна згадати формулу, за допомогою якої багато експертів і політиків описують тепер "секрет процвітання" німецької економіки в останні чверть століття: дешевий імпорт енергоносіїв з Росії, зростаючий експорт до Китаю та низькі оборонні витрати завдяки гарантованому захисту США. І ось раптом Німеччина в найкоротші історичні терміни фактично втратила всі три стовпи своєї першої успішної бізнес-моделі.

Після російського вторгнення в Україну 2022 року Берлін відмовився від вугілля та нафти з РФ, а Москва "відключила газ": "Газпром" припинив постачання до Німеччини. І хоча енергетична криза, що вибухнула тоді в усьому Євросоюзі, закінчилася, а ціни, що злетіли до астрономічних висот, на енергію нормалізувалися - наприклад, на бензин і дизель - але газ і електроенергія коштують у ФРН все ж таки більше, ніж до повномасштабної війни в Україні.

Керівник Інституту світової економіки в Кілі (IfW) професор Моріц Шуларік
Керівник Інституту світової економіки в Кілі (IfW) професор Моріц ШуларікФото: Frank Molter/dpa/picture alliance

Це призвело до тієї самої структурної кризи, про яку говорить Моріц Шуларік: деяким галузям, насамперед потужній німецькій хімічній промисловості, довелося скорочувати або навіть повністю згортати окремі особливо енергоємні виробництва та налагоджувати випуск більш рентабельної продукції, але для цього потрібні інвестиції та час.

У структурній кризі опинився і німецький автопром, ще одна ключова галузь економіки ФРН. Це особливо видно зараз на прикладі гіганта Volkswagen. Як і інші автобудівники ФРН, цей концерн дуже сильно сфокусувався на величезному китайському ринку, де він в якийсь момент продавав 40 відсотків всіх автомобілів, що випускаються, так що німецькі заводи Volkswagen і його дочірніх фірм Audi і Porsche великою мірою працювали саме на експорт в Китай.

Проте за останні чверть століття в КНР виросла власна потужна автомобільна промисловість, яка за активної підтримки держави зробила до того ж ставку на випуск електромобілів - і настільки в цьому досягла успіху, що тепер не тільки тіснить німецькі автомобілі, особливо з двигунами внутрішнього згоряння, на своєму власному ринку, але й рветься з цілком конкурентоспроможними та дешевшими електричними моделями до Європи.

Читайте також: Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у Volkswagen?

США як ринок збуту набагато важливіший за Китай

Взагалі Китай свого часу був головним ринком збуту для орієнтованої на експорт німецької економіки, у тому числі тому, що швидко розвивався і вкрай потребував верстатів, промислового обладнання, транспортної техніки - словом, продукції машинобудування, ще однієї ключової галузі німецької економіки. Проте останніми роками зростання в КНР сильно сповільнилося, до того ж почали наростати політичні проблеми у відносинах Пекіну із західними країнами.

У цій ситуації німецька економіка, якій, повторимо, життєво необхідні зарубіжні покупці її продукції, стала активно нарощувати постачання на інший величезний ринок збуту - американський, і він став для Німеччини найбільшим експортним напрямком (якщо не брати до уваги в цілому країни Євросоюзу). США, нагадав глава BDI Зігфрід Руссвурм, "вже дев'ятий рік поспіль є найбільшим покупцем німецьких товарів, насамперед фармацевтичної та машинобудівної продукції, а також автомобілів".

Але в січні у вашингтонський Білий дім знову в'їде Дональд Трамп, і він погрожує за допомогою високих імпортних мит сильно обмежити доступ на американський ринок будь-якої зарубіжної продукції, насамперед - китайської, але європейської і німецької також. Адже ЄС і Німеччина має величезний профіцит у торгівлі зі США, вони набагато більше продають американцям, ніж купують у них, і обраного тепер президента це дуже дратує, про що свідчить, наприклад, сказана у розпал передвиборчої кампанії фраза "ЄС - це міні-Китай, не такий вже й міні".

Читайте також: Чи зможе Захід обійтися без сировини з РФ?

Америка Європі більше не захисник?

До того ж зовсім незрозуміло, як він поведеться у відносинах з Росією, яка веде війну в Україні, і якою мірою збережеться готовність США забезпечувати військовий захист європейських партнерів по НАТО. Тому їм, у тому числі й ФРН, доведеться у будь-якому разі значно збільшувати витрати на оборону. На цей аспект вказав у своїй заяві президент німецької асоціації цифрової індустрії Bitkom Ральф Вінтерґерст (Ralf Wintergerst): "США і надалі будуть найважливішим партнером Європи, але вони вже не будуть нашим великим братом, який захищає нас у всіх сенсах".

Таке вкрай несвоєчасне поєднання цілої низки несприятливих чинників, яке змусило німецьких економістів та представників бізнесу після перемоги Дональда Трампа фактично бити на сполох.

Хто у Німеччині живе за межею бідності - "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ілон Маск і Дональд Трамп під час передвиборчого заходу респубілканця

Чим може обернутися бажання Ілона Маска впливати на політику

Чим може обернутися бажання Ілона Маска впливати на політику

Ілон Маск - найбагатша людина на планеті, але вже давно йому цього замало. Він вирішив зайнятися політикою, витрачаючи мільйони на кампанію Трампа. ЗМІ пишуть, що він навіть контактував з Путіним. Тож які ризики?
Політика28 жовтня 2024 р.
Володимир Путін і Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні в вересні 2023 року

Війна Росії проти України: як Китай забезпечує воєнну економіку РФ

Війна Росії проти України: як Китай забезпечує воєнну економіку РФ

Путін відвідає КНР - удруге за останні пів року. КНР - найважливіший постачальник мікроелектроніки до РФ, що потрібна для ведення війни проти України. Це - ознака підготовки до війни проти НАТО, кажуть фахівці.
Конфлікти15 травня 2024 р.
Контейнерний порт Гамбурга

Чи чекає на Німеччину економічне падіння та деіндустріалізація?

Чи чекає на Німеччину економічне падіння та деіндустріалізація?

ФРН знову називають "хворою людиною Європи". Однак на тлі "букета" реальних структурних проблем на сполох б'ють лобісти галузей та політична опозиція.
Економіка3 серпня 2023 р.