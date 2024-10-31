Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?

Після погроз закрити три заводи в Німеччині з'явився фінансовий звіт, що продемонстрував, якими є основні проблеми німецького автогіганта, котрий занадто довго робив ставку на ринок Китаю.

Німецький концерн Volkswagen, найбільший автобудівник Європи, переживає серйозну кризу. Це стало остаточно зрозуміло після того, як його керівництво неофіційно дало зрозуміти профспілкам напередодні тарифних переговорів, що готове закрити три заводи в Німеччині, якщо представники робітників наполягатимуть на підвищенні зарплат. Про цю загрозу стало відомо в понеділок, а в середу, 30 жовтня, штаб-квартира компанії у Вольфсбурзі опублікувала фінансові звіти за 3-й квартал і за перші дев'ять місяців року. Представлені цифри дають змогу оцінити, наскільки значними є проблеми цього автогіганта і в чому саме вони полягають.

Прибуток все ще багатомільярдний

В опублікованому звіті Volkswagen Group найбільшу увагу привернула цифра 63,7 відсотка. Настільки впав чистий прибуток концерну у третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо ж узяти перші дев'ять місяців, то падіння було не настільки обвальним, але все одно досить значним: 30,7 відсотка. Тож фінансові показники концерну з усіма його дочірніми фірмами почали швидко погіршуватися з середини літа. Проте за три квартали, з січня по вересень, чистий прибуток автогіганта становив 8,9 мільярда євро. Тож відбулося значне скорочення прибутку, але він залишився багатомільярдним, і про жодні збитки не йдеться.

Що ж стосується виручки Volkswagen, то вона порівняно з першими дев'ятьма місяцями минулого року навіть зросла, нехай і мінімально, на 0,9 відсотка і становила 237,3 мільярда євро, наблизившись тим самим до чверті трильйона євро. Щоправда, якщо взяти окремо тільки третій квартал, то тут виручка скоротилася, хоча теж мінімально, на 0,5 відсотка, і це підтверджує загальний тренд у компанії: з липня погіршення прискорюється.

Глава Volkswagen Олівер Блуме на презентації моделей концерну в Пекіні у квітні 2024 року Фото: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

Ще промовистіше про це свідчать показники збуту. За дев'ять місяців Volkswagen продав по всьому світу майже 6,5 мільйона автомобілів, тож збереження за ним європейського лідерства сумнівів не викликає. Проте це означає зниження продажів на 4,4 відсотка. А у третьому кварталі збут впав уже на 8,3 відсотка.

Звіт за три квартали наочно демонструє, що одна з ключових проблем Volkswagen має регіональний характер. У Північній Америці за цей період продажі збільшилися на чотири відсотки, у Південній Америці - навіть на 16 відсотків, а в Західній Європі знизилися лише на один відсоток.

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Однак уже багато років головним для концерну ринком збуту, до того ж із великим відривом, є не рідний німецький і навіть не європейський, а китайський ринок. У 2019 році частка КНР у глобальних продажах Volkswagen Group досягла піка в 40 відсотків. І саме в Китаї збут автогіганта цього року впав на 12 відсотків. Зокрема тому, що в КНР стрімко зростає частка електромобілів, причому електромобілів китайських компаній, з якими німецькому виробникові дедалі важче конкурувати.

Porsche переглядає оцінку Китаю

Падіння попиту зачепило в КНР як легкові автівки основної марки концерну - VW, призначені для масового ринку, так і автомобілі преміумсегмента, що випускаються дочірньою компанією Porsche. Вона повідомила, що з січня по вересень продажі в Китаї впали на 29 відсотків і становили 43 280 одиниць.

Керівництво Porsche пояснило це "напруженою економічною ситуацією на китайському ринку", а також своєю принциповою установкою не намагатися збільшувати збут машин класу люкс шляхом знижок і особливих пропозицій, зберігаючи тим самим їхній ексклюзивний характер - і високу норму прибутку. Водночас у штаб-квартирі компанії у Штутгарті визнають: "У Китаї ми маємо справу зі структурою попиту, що змінюється".

Над штаб-квартирою Volkswagen Group у Вольфсбурзі збираються хмари Фото: Ronny Hartmann/AFP

Тобто заможні китайці, наразившись на кризу на ринку нерухомості КНР та інші кризові явища в економіці країни, почали притримувати гроші, і німецький автовиробник тепер уже не чекає, що ця ситуація в осяжному майбутньому зміниться. Про це фінансовий директор Porsche Лутц Мешке (Lutz Meschke) прямо заявив журналістам. Подальший загальний розвиток у Китаї, за його словами, піде не так, як раніше очікувалося, а тому компанії тепер слід зосередитися на інших ринках, наприклад, на Індії.

Завдання знизити надмірну залежність від Китаю гостро постало тепер і перед усією Volkswagen Group. Не випадково в її звіті за перші дев'ять місяців особливо наголошується, що на західноєвропейському ринку замовлення цього року зросли на дев'ять відсотків, причому особливу позитивну динаміку, всупереч загальному тренду, продемонстрував якраз третій квартал. З липня по вересень кількість замовлень, що надійшли з країн Західної Європи, зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 27 відсотків.

Є у фінансовому звіті й інші приводи для обережного оптимізму. Наприклад, зростання продажів автомобілів чеської дочки концерну Skoda, що прискорилося, знову-таки всупереч загальному тренду в групі, у третьому кварталі.

Рентабельність занадто низька

Однак загалом у Volkswagen Group переважають все ж таки тривожні тенденції, що насторожують. Наприклад, приблизно на 11 відсотків падають глобальні продажі дочірньої компанії Audi. Вона вже ухвалила рішення до кінця лютого наступного року закрити завод у Брюсселі, що випускає одну-єдину модель - електричний позашляховик Q8 e-tron, попит на який виявився істотно нижчим за очікуваний. Оскільки із закриттям заводу будуть пов'язані великі витрати, зокрема через ймовірну виплату певних компенсацій працівникам, яких звільняють, компанія Audi створила значні фінансові резерви, і це стало однією з причин скорочення чистого прибутку всієї групи.

Профспілкові протести в німецькому Ганновері проти можливих масових звільнень на заводах Volkswagen у Німеччині Фото: Ronny Hartmann/AFP

Але корінь проблеми - в тому, що виробництво автомобілів на німецьких заводах концерну Volkswagen з цілої низки причин стало занадто дорогим. Це пов'язано і з традиційно високими зарплатами автобудівників, і з роздутими штатами, і з помилками керівництва, і з дорожнечею енергії в Німеччині, і з бюрократизмом у країні, і з суворими екологічними вимогами. І частину цих проблем може вирішити тільки уряд ФРН.

Тим часом у перші дев'ять місяців цього року норма прибутку під час виробництва автомобілів основного бренду VW знизилася до двох відсотків. "Це свідчить про гостру потребу істотного зниження витрат і підвищення ефективності", - заявив 30 жовтня фінансовий директор Volkswagen Group Арно Антлітц (Arno Antlitz). Як саме керівництво концерну має намір досягти цієї мети - і як на це відреагують профспілки - стане зрозуміло вже в недалекому майбутньому.

Згідно з чинними домовленостями і правилами, великі страйки на заводах VW можливі після 1 грудня, а масові звільнення - з середини наступного року.