Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині

Німецький автовтовиробник планує закрити щонайменше три заводи в країні і скоротити десятки тисяч робочих місць, повідомляє виробнича рада концерну. Скорочення так чи інакше стосуватимуться усіх заводів VW.

Німецький автовтовиробник Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в країні і скоротити десятки тисяч робочих місць. Про це повідомила у понеділок, 28 жовтня, виробнича рада концерну у Вольфсбурзі. Там додали, що співробітникам, які залишатимуться працювати в концерні, слід очікувати скорочення заробітної плати на 18 відсотків.

"Правління хоче закрити щонайменше три заводи VW в Німеччині. Воно стверджує, що такі скорочення є необхідним заходом", - цитують голову виробничої ради Даніелу Кавалло (Daniela Cavallo) німецькі агенції. За її словами, скорочення так чи інакше стосуватимуться усіх заводів VW, цілі відділи можуть закрити або перевести за кордон. "Ці плани зачіпають усі німецькі заводи VW. Жоден з них не є безпечним", - наголосила Кавалло.

Завод VW в місті Оснабрюк, який нещодавно втратив очікуване подальше замовлення від Porsche, нібито перебуває під особливою загрозою закриття.

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Нагадаємо, у вересні Volkswagen заявляв про те, що не виключає закриття заводів та спричинених виробничою необхідністю звільнень співробітників у рамках ухваленої у 2023 році програми економії.

У Volkswagen працює близько 120 000 людей у ​​Німеччині, близько половини з яких - у штаб-квартирі та головному заводі у Вольфсбурзі.

VW управляє загалом 10 заводами в Німеччині, шість із яких знаходяться в Нижній Саксонії, три у східній землі Саксонія та один у західній землі Гессен. У вересні Volkswagen розірвав довгострокову угоду з профспілками про забезпечення робочих місць, яка діяла понад 30 років. Звільнення тепер можливі з середини 2025 року.