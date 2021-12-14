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Audi

Машина нового канцлера ФРН - "фортеця на колесах"? (14.12.2021) 14.12.2021

Анґела Меркель канцлеркою їздила на Audi. Службовою машиною Ґергарда Шредера був VW. А Олаф Шольц обрав Mercedes. Автівку прозвали фортецею на колесах: під час випробувань вона захистила "пасажирів" від 300 куль та 12,5 кг вибухівки. Показуємо, чим особливий автомобіль нового канцлера!
Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео) 14.12.2021

Любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!
Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021) 10.12.2021

Німецькі автобани відомі на весь світ, адже на них немає обмеження швидкості. Ну а любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!
ДТП за участю нардепа Трухіна: ДБР за два місяці не встановило кермувальника авто

ДТП за участю нардепа Трухіна: ДБР за два місяці не встановило кермувальника авто 23.10.2021

Відеозапис, на якому зафіксована дорожньо-транспортна пригода, що сталась 23 серпня за ймовірною участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, в ДБР не передавався і нині у справі відсутній.
Гендерно нейтральна мова в Німеччині - Lufthansa не перша й не остання

Гендерно нейтральна мова в Німеччині - Lufthansa не перша й не остання 15.07.2021

Рішення Lufthansa звертатися до пасажирів гендерно нейтральною мовою відбиває вже давно наявний тренд у німецькому суспільстві. Але більшість населення досі скептична, критики є навіть там, де на них чекаєш найменше.
Audi прискорює перехід на виробництво електромобілів

Audi прискорює перехід на виробництво електромобілів 23.06.2021

Німецький автовиробник анонсував відмову від випуску автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. З 2026 року усі нові моделі будуть електромобілями, а до 2033 року згорнуть виробництво традиційних авто.
Автоконцерн Audi скоротить 9,5 тисячі робочих місць

Автоконцерн Audi скоротить 9,5 тисячі робочих місць 26.11.2019

За рахунок скорочення персоналу компанія хоче заощадити шість мільярдів євро. Водночас дочірня Volkswagen планує найняти дві тисячі спеціалістів.
Робота мрії: скільки заробляють і де хочуть працювати молоді спеціалісти в Німеччині

Робота мрії: скільки заробляють і де хочуть працювати молоді спеціалісти в Німеччині 22.10.2019

У 2019 році перші місця в рейтингу найпопулярніших працедавців серед тих, хто отримав вищу освіту і працює в Німеччині, займають автовиробники BMW, Audi, Daimler та Porsche. Хто ще увійшов до топ-30?
Екскерівнику Audi висунули обвинувачення в шахрайстві через дизельний скандал

Екскерівнику Audi висунули обвинувачення в шахрайстві через "дизельний скандал" 31.07.2019

Колишньому главі Audi Руперту Штадлеру прокуратура Мюнхена закидає шахрайство і підробку сертифікатів.

Через дизельний скандал Volkswagen витратив на юристів 1,77 мільярда євро

Через "дизельний скандал" Volkswagen витратив на юристів 1,77 мільярда євро 16.06.2019

Послуги консультантів та адвокатів через скандал з маніпулюванням даними про шкідливі викиди коштували автомобільному концерну 1,77 мільярда євро. Сума витрат збільшуватиметься.

Porsche оштрафували на півмільярда євро через дизельгейт

Porsche оштрафували на півмільярда євро через "дизельгейт" 07.05.2019

Прокуратура Штутгарта оштрафувала автовиробника Porsche на 535 мільйонів євро за маніпулювання даними про викиди дизельних двигунів.
Audi сплатить 800 мільйонів євро штрафу через дизельний скандал

Audi сплатить 800 мільйонів євро штрафу через "дизельний скандал" 16.10.2018

Рішення про стягнення штрафу ухвалила прокуратура Мюнхена в результаті розслідування маніпуляцій з даними щодо рівня вихлопних газів. У компанії Audi визнали свою відповідальність.

Електромобілі Made in Germany-2018 (фотогалерея) 19.09.2018

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW.

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє 19.09.2018

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW.

ЄС розширив розслідування змови німецьких автогігантів BMW, VW і Daimler

ЄС розширив розслідування змови німецьких автогігантів BMW, VW і Daimler 18.09.2018

У Брюсселі підозрюють, що на авторинку ЄС була масштабна змова. Автовиробники BMW, Volkswagen та Daimler могли приховувати технології щодо скорочення викидів.

Електромобілі: німці кидають виклик Tesla і китайцям (07.09.2018) 07.09.2018

Прорив на ринку електромобілів обіцяють німецькі автовиробники. Та спершу їм слід наздогнати лідерів електрокарів -Tesla та китайську BYD. Дивіться, чим братимуть німці.
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