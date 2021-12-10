Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео)

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Любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!
Німець Карл Бенц вважається винахідником сучасного автомобіля. Його дружина Берта Бенц нібито першою здійснила поїздку на машині, коли відвезла своїх двох синів із Маннгейма до Пфорцгейма в 1888 році. Майбутній канцлер Німеччини, а тодішній мер Кельна Конрад Аденауер був відповідальний за перший відрізок автобану в Німеччині - між Кельном і Бонном. Однак в 1930-х роках нацисти спробували присвоїти собі появу німецьких автобанів, які вони називали "Рейхсавтобан". Більше цікавих історичних та сучасних подробиць тут:
Як решта світу сприймає Німеччину? Ви знайдете багато різних відповідей на це запитання. Але існує кілька стереотипів, які здаються завжди дуже влучними. Дізнайтесь із нового випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.
У Німеччині частіше купують житло чи орендують? Що слід враховувати при переїзді в нову квартиру? І чому на кухні ви не знайдете... кухні? Про квартирне питання німців розповідає журналістка DW Рейчел Стюарт.
Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Та чи збігаються факти із "зеленим" іміджем німців? Рейчел Стюарт з'ясувала.