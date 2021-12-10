 Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 14.12.2021

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Вікно в Німеччину

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео)

Любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!

Фольксваґен жук та інші моделі стали символом свободи, подорожей і статусу

"Фольксваґен жук" та інші моделі стали символом свободи, подорожей і статусу

Німець Карл Бенц вважається винахідником сучасного автомобіля. Його дружина Берта Бенц нібито першою здійснила поїздку на машині, коли відвезла своїх двох синів із Маннгейма до Пфорцгейма в 1888 році. Майбутній канцлер Німеччини, а тодішній мер Кельна Конрад Аденауер був відповідальний за перший відрізок автобану в Німеччині - між Кельном і Бонном. Однак в 1930-х роках нацисти спробували присвоїти собі появу німецьких автобанів, які вони називали "Рейхсавтобан". Більше цікавих історичних та сучасних подробиць тут:


 

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Які стереотипи найбільше дратують німців (відео)

Як решта світу сприймає Німеччину? Ви знайдете багато різних відповідей на це запитання. Але існує кілька стереотипів, які здаються завжди дуже влучними. Дізнайтесь із нового випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.  

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Schlagwörter: Meet the Germans, Autos Copyright: DW

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021) 10.12.2021

Німецькі автобани відомі на весь світ, адже на них немає обмеження швидкості. Ну а любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!