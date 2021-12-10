Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео)

Німець Карл Бенц вважається винахідником сучасного автомобіля. Його дружина Берта Бенц нібито першою здійснила поїздку на машині, коли відвезла своїх двох синів із Маннгейма до Пфорцгейма в 1888 році. Майбутній канцлер Німеччини, а тодішній мер Кельна Конрад Аденауер був відповідальний за перший відрізок автобану в Німеччині - між Кельном і Бонном. Однак в 1930-х роках нацисти спробували присвоїти собі появу німецьких автобанів, які вони називали "Рейхсавтобан". Більше цікавих історичних та сучасних подробиць тут:



