Які стереотипи найбільше дратують німців (відео)

Стереотипний образ німця - пиво в руці, в таких ось величезних келихах. Літровий кухоль або "мас" - це ще один елемент баварської культури, який чомусь став типовим елементом образу німця за кордоном. Які ще кліше про німців поширені у світі? І які з них найбільше дратують німців. Дивіться у новій серії проєкту DW Meet the Germans з Рейчел Стюарт:



