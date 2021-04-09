Які стереотипи найбільше дратують німців (відео)

Як решта світу сприймає Німеччину? Ви знайдете багато різних відповідей на це запитання. Але існує кілька стереотипів, які здаються завжди дуже влучними. Дізнайтесь із нового випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.
Стереотипний образ німця - пиво в руці, в таких ось величезних келихах. Літровий кухоль або "мас" - це ще один елемент баварської культури, який чомусь став типовим елементом образу німця за кордоном. Які ще кліше про німців поширені у світі? І які з них найбільше дратують німців. Дивіться у новій серії проєкту DW Meet the Germans з Рейчел Стюарт:
Німці сортують сміття, відмовляються від атомної енергії та вугілля, проте є у них кілька "брудних" таємниць... Дивіться, наскільки екологічна Німеччина насправді!
У Німеччині частіше купують житло чи орендують? Що слід враховувати при переїзді в нову квартиру? І чому на кухні ви не знайдете... кухні? Про квартирне питання німців розповідає журналістка DW Рейчел Стюарт.