 Які стереотипи найбільше дратують німців (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 12.04.2021

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Вікно в Німеччину

Які стереотипи найбільше дратують німців (відео)

Як решта світу сприймає Німеччину? Ви знайдете багато різних відповідей на це запитання. Але існує кілька стереотипів, які здаються завжди дуже влучними. Дізнайтесь із нового випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.

Meet the Germans | Stereotypes

Журналістка DW Рейчел Стюарт

Стереотипний образ німця - пиво в руці, в таких ось величезних келихах. Літровий кухоль або "мас" - це ще один елемент баварської культури, який чомусь став типовим елементом образу німця за кордоном. Які ще кліше про німців поширені у світі? І які з них найбільше дратують німців. Дивіться у новій серії проєкту DW Meet the Germans з Рейчел Стюарт:


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