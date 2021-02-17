 Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 22.02.2021

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Вікно в Німеччину

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео)

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які овочі і фрукти в ФРН найпопулярніші? Чи багато людей користуютсья фастфудами? З'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.

Що їдять німці?

Що їдять німці?

Традиційні німецькі страви зазвичай калорійні, доволі м'ясні, а за кольором варіюються від бежевого до коричневого. Німецька їжа переважно смачна, але на вигляд - не дуже. Що ще репортерка DW Рейчел Стюарт довідалася про німецькі смакові уподобання?

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