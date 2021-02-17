Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео)

Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?