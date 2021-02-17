Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео)

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які овочі і фрукти в ФРН найпопулярніші? Чи багато людей користуютсья фастфудами? З'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.
Традиційні німецькі страви зазвичай калорійні, доволі м'ясні, а за кольором варіюються від бежевого до коричневого. Німецька їжа переважно смачна, але на вигляд - не дуже. Що ще репортерка DW Рейчел Стюарт довідалася про німецькі смакові уподобання?
У Німеччині частіше купують житло чи орендують? Що слід враховувати при переїзді в нову квартиру? І чому на кухні ви не знайдете... кухні? Про квартирне питання німців розповідає журналістка DW Рейчел Стюарт.
Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової спогади про злочини нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями.
Права жінок, фемінізм, рівність та сексуальність. Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі. І до чого тут помідори?
Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?