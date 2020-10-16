Гітлер і нацисти: як німці опрацьовують своє минуле (відео)

Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової спогади про злочини нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями.
"Не згадуй про війну". Це відома фраза з британського комедійного серіалу Fawlty Towers. Її сенс полягає в тому, що, зустрівши німця, перше, що спадає на думку, - Друга світова війна. Проте, мовляв, згадувати про це в жодному разі не слід. Як би там не було, а репортерка DW Рейчел Стюарт була вкрай здивована, коли, перемикаючи канали під час однієї з перших мандрівок до Німеччини, побачила війну скрізь! Як німці опрацьовують своє ганебне минуле, дивіться у відео:
Не таємниця, що німці обожнюють правила. Якщо вирішите помити свою машину біля будинку, викинути пляшки в неділю або потанцювати в "особливі" дні, у вас можуть з'явитися проблеми із законом.
Права жінок, фемінізм, рівність та сексуальність. Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі. І до чого тут помідори?
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?