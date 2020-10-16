 Гітлер і нацисти: як німці опрацьовують своє минуле (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Гітлер і нацисти: як німці опрацьовують своє минуле (відео)

Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової спогади про злочини нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями.

Бранденбурзькі ворота, освітлені до 75-ої річниці завершення Другої світової війни (Senatsverwaltung Berlin )

Бранденбурзькі ворота, освітлені до 75-ої річниці завершення Другої світової війни

"Не згадуй про війну". Це відома фраза з британського комедійного серіалу Fawlty Towers. Її сенс полягає в тому, що, зустрівши німця, перше, що спадає на думку, - Друга світова війна. Проте, мовляв, згадувати про це в жодному разі не слід. Як би там не було, а репортерка DW Рейчел Стюарт була вкрай здивована, коли, перемикаючи канали під час однієї з перших мандрівок до Німеччини, побачила війну скрізь! Як німці опрацьовують своє ганебне минуле, дивіться у відео:

DW.COM

Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (відео)

Не таємниця, що німці обожнюють правила. Якщо вирішите помити свою машину біля будинку, викинути пляшки в неділю або потанцювати в "особливі" дні, у вас можуть з'явитися проблеми із законом.  

Бути жінкою у Німеччині - як це? (відео)

Права жінок, фемінізм, рівність та сексуальність. Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі. І до чого тут помідори?  

Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?  

М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео)

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.  

Також за темою

Meet the Germans, WWII

Нацисти і Друга світова війна: як німці опрацьовують своє ганебне минуле (16.10.2020) 16.10.2020

Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової війни спогади про злочини режиму нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями. Як саме, з'ясовувала Рейчел Стюарт.

Aufstand im Warschauer Ghetto

Варшавське гетто: нелюдські умови смерті 02.10.2020

80 років тому нацисти створили у Варшаві найбільше гетто на території окупованої Європи.

Minsk | Anti Lukaschenko Proteste

Біло-червоно-білий прапор: про що говорить символ протестів у Білорусі 24.08.2020

Після президентських виборів у Білорусі багато хто використовує біло-червоно-білий, щоб висловити свій протест. А що взагалі призвело до створення цього прапора? І що він означає? DW звернулася до вчених.

Реклама

Докладно

Будівля Нікопольської районної ради і районної державної адміністрації, Дніпропетровська область

Що чекає на міста після місцевих виборів

Як вплине на міста завершення децентралізації - у репортажі DW з Дніпропетровщини.  

Shell I Tankstelle I Energie (Christian Charisius/dpa/picture-alliance)

Бензин, дизель, водень, струм: чим заправлятися (відео)

На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  