Гітлер і нацисти: як німці опрацьовують своє минуле (відео)

"Не згадуй про війну". Це відома фраза з британського комедійного серіалу Fawlty Towers. Її сенс полягає в тому, що, зустрівши німця, перше, що спадає на думку, - Друга світова війна. Проте, мовляв, згадувати про це в жодному разі не слід. Як би там не було, а репортерка DW Рейчел Стюарт була вкрай здивована, коли, перемикаючи канали під час однієї з перших мандрівок до Німеччини, побачила війну скрізь! Як німці опрацьовують своє ганебне минуле, дивіться у відео: