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Адольф Гітлер
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Адольф Гітлер", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Німецький публіцист порівняв Путіна та Гітлера
Німецький публіцист порівняв Путіна та Гітлера
Що не так із пацифістами, які закликають до перемир'я у війні Росії проти України? Про це у Німеччині вийшла нова книжка
Конфлікти
14.11.2023
14 листопада 2023 р.
Що буде з будинком, у якому народився Гітлер
Що буде з будинком, у якому народився Гітлер
У будинку, де народився Гітлер, розмістять поліцейську дільницю. Суперечки щодо цього розділили австрійське суспільство.
Культура
05.10.2023
5 жовтня 2023 р.
Дім, в якому народився Гітлер: що зроблять з будинком?
Дім, в якому народився Гітлер: що зроблять з будинком?
Поліцейська дільниця чи відділок соціальних служб? В Австрії не вщухають суперечки щодо подальшої долі будинку Гітлера.
Суспільство
02.10.2023
2 жовтня 2023 р.
01:57 хв.
Чому Гітлера не вбили вже 1944 року?
Чому Гітлера не вбили вже 1944 року?
20 липня 1944 року у ставці Гітлера "Вовче лігво" пролунав вибух. "Фюрер" дивом пережив замах. Хто організував змову?
Історія
20.07.2023
20 липня 2023 р.
Як сталося, що Гітлер прийшов до влади
Як сталося, що Гітлер прийшов до влади
90 років тому Адольф Гітлер став рейхсканцлером. Ось 5 причин, чому нацистському диктатору вдалося прийти до влади.
Історія
05.05.2023
5 травня 2023 р.
12:32 хв.
"Щоденники Гітлера" - неперевершений фейк німецьких ЗМІ
"Щоденники Гітлера" - неперевершений фейк німецьких ЗМІ
У квітні 1983 року авторитетний німецький журнал Stern опублікував витяги зі "щоденників Гітлера".
Історія
25.04.2023
25 квітня 2023 р.
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09.11.2022
9 листопада 2022 р.
13:13 хв.