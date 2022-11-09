  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Адольф Гітлер

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Адольф Гітлер", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Володимир Путін під час промови після нападу РФ на Україну 24 лютого 2022

Німецький публіцист порівняв Путіна та Гітлера

Німецький публіцист порівняв Путіна та Гітлера

Що не так із пацифістами, які закликають до перемир'я у війні Росії проти України? Про це у Німеччині вийшла нова книжка
Конфлікти14 листопада 2023 р.
Будинок, де народився Гітлер

Що буде з будинком, у якому народився Гітлер

Що буде з будинком, у якому народився Гітлер

У будинку, де народився Гітлер, розмістять поліцейську дільницю. Суперечки щодо цього розділили австрійське суспільство.
Культура5 жовтня 2023 р.
external

Дім, в якому народився Гітлер: що зроблять з будинком?

Дім, в якому народився Гітлер: що зроблять з будинком?

Поліцейська дільниця чи відділок соціальних служб? В Австрії не вщухають суперечки щодо подальшої долі будинку Гітлера.
Суспільство2 жовтня 2023 р.01:57 хв.
Гітлер та офіцери. Штауффенберґ - ліворуч, липень 1944 року

Чому Гітлера не вбили вже 1944 року?

Чому Гітлера не вбили вже 1944 року?

20 липня 1944 року у ставці Гітлера "Вовче лігво" пролунав вибух. "Фюрер" дивом пережив замах. Хто організував змову?
Історія20 липня 2023 р.
external

Як сталося, що Гітлер прийшов до влади

Як сталося, що Гітлер прийшов до влади

90 років тому Адольф Гітлер став рейхсканцлером. Ось 5 причин, чому нацистському диктатору вдалося прийти до влади.
Історія5 травня 2023 р.12:32 хв.
"Щоденники" Гітлера, які журнал Stern у 1983 році видав за сенсацію

"Щоденники Гітлера" - неперевершений фейк німецьких ЗМІ

"Щоденники Гітлера" - неперевершений фейк німецьких ЗМІ

У квітні 1983 року авторитетний німецький журнал Stern опублікував витяги зі "щоденників Гітлера".
Історія25 квітня 2023 р.
Показати більше
Пропустити розділ DW рекомендує

DW рекомендує

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Де починається антисемітизм? Звідки взялися ці часто столітні стереотипи, і яку роль вони відіграють сьогодні?
Суспільство9 листопада 2022 р.13:13 хв.