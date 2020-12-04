Житло, оренда, переїзд: як це роблять німці (відео)

У Німеччині частіше купують житло чи орендують? Що слід враховувати при переїзді в нову квартиру? І чому на кухні ви не знайдете... кухні? Про квартирне питання німців розповідає журналістка DW Рейчел Стюарт.
Німеччина - країна орендарів. Менше половини населення володіє нерухомістю, а в деяких великих містах таких усього чверть. Почасти це має історичні причини. Під час війни було зруйновано багато приватного житла, тому як швидке рішення проблеми будували багатоквартирні будинки під оренду. У колишній НДР люди майже не мали можливості купувати нерухомість, тоді як державне житло субсидіювалося. Чому в наші дні багато хто з німців віддає перевагу орендованому житлу? Як часто в Німеччині переїжджають? Та що здебільшого є у кожній німецькій оселі? Дивіться!
Будувати багато, швидко та якісно: як це вдається німецьким фахівцям? Дивіться у сюжеті DW.
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?