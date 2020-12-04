 Житло, оренда, переїзд: як це роблять німці (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 07.12.2020

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Вікно в Німеччину

Житло, оренда, переїзд: як це роблять німці (відео)

У Німеччині частіше купують житло чи орендують? Що слід враховувати при переїзді в нову квартиру? І чому на кухні ви не знайдете... кухні? Про квартирне питання німців розповідає журналістка DW Рейчел Стюарт.

Що можна знайти практично у кожній німецькій оселі? Дивіться!

Що можна знайти практично у кожній німецькій оселі? Дивіться!

Німеччина - країна орендарів. Менше половини населення володіє нерухомістю, а в деяких великих містах таких усього чверть. Почасти це має історичні причини. Під час війни було зруйновано багато приватного житла, тому як швидке рішення проблеми будували багатоквартирні будинки під оренду. У колишній НДР люди майже не мали можливості купувати нерухомість, тоді як державне житло субсидіювалося. Чому в наші дні багато хто з німців віддає перевагу орендованому житлу? Як часто в Німеччині переїжджають? Та що здебільшого є у кожній німецькій оселі? Дивіться!

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Німецька гарантія якості: як будують житло у ФРН (відео)

Будувати багато, швидко та якісно: як це вдається німецьким фахівцям? Дивіться у сюжеті DW.  

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М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео)

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.  

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Що дозволено квартирантам у Німеччині? Чому їх складно виселити та підвищити їм орендну плату? Дивіться у добірці DW про права та обов'язки квартиронаймачів у Німеччині.

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Відео

Як живуть німці

Житло, оренда, переїзд: як це роблять німці (04.12.2020)

У Німеччині частіше купують житло чи орендують? Що слід враховувати при переїзді в нову квартиру? І чому на кухні ви не знайдете... кухні? Про квартирне питання німців розповідає журналістка DW Рейчел Стюарт.  

Vlog Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi

Німеччина зсередини очима українців. "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (27.11.2020) 

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