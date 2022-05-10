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Берлін - столиця Федеративної Республіки Німеччина. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Берлін".
Берлін розташовано на сході Німеччини. Кількість населення Берліна перевищує два мільйона 600 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України. Посол України Андрій Мельник назвав це рішення "катастрофою".