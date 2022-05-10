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Берлін

Берлін - столиця Федеративної Республіки Німеччина. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Берлін".

Берлін розташовано на сході Німеччини. Кількість населення Берліна перевищує два мільйона 600 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські біженки в Німеччині заснували оркестр

Українські біженки в Німеччині заснували оркестр 10.05.2022

У Німеччині з'явився оркестр, який заснували біженки з України. Нині він виступатиме у Берлінській філармонії.
Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder

Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder 10.05.2022

Rheinmetall має на складах запаси уживаних бойових машин, які можна привести до бойового стану, кажуть у компанії. Крім України, цю техніку бажають мати й інші країни.
Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.
Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані?

Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані? 09.05.2022

Німеччина зобов'язана шанувати і доглядати за радянськими меморіалами і пам'ятниками, розташованими переважно на сході країни. Однак через війну Росії проти України їх доля опинилась під питанням.

Чому поліція у Берліні згорнула український прапор (09.05.2022) 09.05.2022

Багато українців у Берліні у день визволення Європи від нацизму вийшли на вулиці із синьо-жовтими прапорами. Проте протримали їх недовго... У Берліні 8 і 9 травня заборонили демонстрацію будь-якої символіки.
Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея)

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея) 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Поліція Берліна не скасує обмеження на українські прапори 8 та 9 травня

Поліція Берліна не скасує обмеження на українські прапори 8 та 9 травня 07.05.2022

Попри критику обмеження використання українських та російських прапорів на меморіальних об'єктах Берліна 8 та 9 травня, місцева поліція не скасувала це розпорядження.
Посол України закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні 8-9 травня

Посол України закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні 8-9 травня 07.05.2022

Влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України. Посол України Андрій Мельник назвав це рішення "катастрофою".
Берлін заборонив прапори України та РФ на заходах 8-9 травня

Берлін заборонив прапори України та РФ на заходах 8-9 травня 06.05.2022

72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
Берлін готується запобігти зіткненням і провокаціям 8-9 травня

Берлін готується запобігти зіткненням і провокаціям 8-9 травня 06.05.2022

8 та 9 травня у німецькій столиці заявлено близько 50 різних акцій, присвячених 77-річчю з дня визволення Європи від нацистського панування, а також проти війни, яку Росія веде в Україні.
Глава МЗС Німеччини назвала 24 лютого переломним днем в історії

Глава МЗС Німеччини назвала 24 лютого переломним днем в історії 03.05.2022

Президент РФ Володимир Путін зруйнував усе, що створили кілька поколінь у Європі та Росії, заявила Анналена Бербок. День вторгнення Росії в Україну змінив усе, тому Берлін міняє політику в сфері безпеки, зазначила вона.
Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію

Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію 03.05.2022

Від безлюдного пляжу в Одесі - до Мон-Сен-Мішель у Нормандії. У Берліні відкрилася виставка робіт неповторного українського фотохудожника Дмитра Богачука.
ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії

ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії 02.05.2022

Німеччина та Індія домовилися спільно розвивати "зелені технології", зокрема для виробництва "зеленого" водню. Сторони намагалися обходити теми, за якими вони мають розбіжності.
У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні

У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні 02.05.2022

З кінця січня до кінця квітня США надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 10,3 мільярда євро в перерахунку, ЄС - на 12,8 млрд євро, порахував інститут IfW у Кілі.
Берлін не вважає навчання українських солдат участю у війні

Берлін не вважає навчання українських солдат участю у війні 02.05.2022

Постачання озброєнь не перетворюють країну-постачальника на учасника війни, але разом з інструктажем можуть означати перехід "червоних ліній", вважають експерти Бундестагу. В уряді ФРН із цим не згодні.
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