Зміна клімату: чому Німеччина не така "зелена", як ви думаєте (відео)

Німці сортують сміття, відмовляються від атомної енергії та вугілля, проте є у них кілька "брудних" таємниць... Дивіться, наскільки екологічна Німеччина насправді!
Німеччина вважається передовиком у боротьбі зі змінами клімату. На даний момент показники викидів СО2 у Німеччині справді непогані. Але лише завдяки коронавірусним локдаунам. Як тільки ситуація нормалізується, статистика, вочевидь, буде іншою. Одна з причин, чому Німеччина ризикує відстати у справі захисту довкілля та протидії зміні клімату - шалена любов німців до... автомобілів. Про інші екологічні "гріхи" дізнавайтеся у відео:
Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?
Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?