 Зміна клімату: чому Німеччина не така ″зелена″, як ви думаєте (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.03.2021

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Економіка

Зміна клімату: чому Німеччина не така "зелена", як ви думаєте (відео)

Німці сортують сміття, відмовляються від атомної енергії та вугілля, проте є у них кілька "брудних" таємниць... Дивіться, наскільки екологічна Німеччина насправді!

У Німеччині досі працюють близько 100 вугільних електростанцій

У Німеччині досі працюють близько 100 вугільних електростанцій

Німеччина вважається передовиком у боротьбі зі змінами клімату. На даний момент показники викидів СО2 у Німеччині справді непогані. Але лише завдяки коронавірусним локдаунам. Як тільки ситуація нормалізується, статистика, вочевидь, буде іншою. Одна з причин, чому Німеччина ризикує відстати у справі захисту довкілля та протидії зміні клімату - шалена любов німців до... автомобілів. Про інші екологічні "гріхи" дізнавайтеся у відео:

 



 

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