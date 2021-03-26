Зміна клімату: чому Німеччина не така "зелена", як ви думаєте (відео)

Німеччина вважається передовиком у боротьбі зі змінами клімату. На даний момент показники викидів СО2 у Німеччині справді непогані. Але лише завдяки коронавірусним локдаунам. Як тільки ситуація нормалізується, статистика, вочевидь, буде іншою. Одна з причин, чому Німеччина ризикує відстати у справі захисту довкілля та протидії зміні клімату - шалена любов німців до... автомобілів. Про інші екологічні "гріхи" дізнавайтеся у відео:





