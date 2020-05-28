Чи така "зелена" Німеччина, як її малюють? (відео)

Що все це каже нам про екологію в Німеччині? У Німеччини досить "зелена" репутація. Відомо, що німці люблять природу. Але чи добре вони її охороняють?

Галузь загальнодержавного значення - переробка відходів. Цим Німеччина нерідко дивує іноземців. Пляшки здають як тару або кидають у вуличні контейнери для скла. Правила сортування варіюються за складністю в різних містах. Німці суворо стежать за розділенням сміття і повчають своїх недбайливих сусідів. Але не все так гладко. За деякими даними, половина відходів у різних контейнерах для ресайклінгу для них не призначена. А дві третини побутового сміття можна було б переробити. У підсумку, незважаючи на сортування, більше половини відходів у Німеччині, як і раніше, спалюється. Ще краще було б створювати менше відходів. Але Німеччина досі - один з найбільших виробників сміття на душу населення в ЄС. Дивіться, що з'ясувала кореспондентка DW: