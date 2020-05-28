Чи така "зелена" Німеччина, як її малюють? (відео)

Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Та чи збігаються факти із "зеленим" іміджем німців? Рейчел Стюарт з'ясувала.
У 2019-му джерелами електроенергії були: 30% вугілля, 15% газ, 12% атом та 40% відновлювані джерела, з них половина - енергія вітру.
Що все це каже нам про екологію в Німеччині? У Німеччини досить "зелена" репутація. Відомо, що німці люблять природу. Але чи добре вони її охороняють?
Галузь загальнодержавного значення - переробка відходів. Цим Німеччина нерідко дивує іноземців. Пляшки здають як тару або кидають у вуличні контейнери для скла. Правила сортування варіюються за складністю в різних містах. Німці суворо стежать за розділенням сміття і повчають своїх недбайливих сусідів. Але не все так гладко. За деякими даними, половина відходів у різних контейнерах для ресайклінгу для них не призначена. А дві третини побутового сміття можна було б переробити. У підсумку, незважаючи на сортування, більше половини відходів у Німеччині, як і раніше, спалюється. Ще краще було б створювати менше відходів. Але Німеччина досі - один з найбільших виробників сміття на душу населення в ЄС. Дивіться, що з'ясувала кореспондентка DW: