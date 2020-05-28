Міф про переробку сміття: як репортер DW став сміттярем (відео)

Німеччина славиться збиранням і сортуванням пластикових відходів. Але що відбувається з ними після цього? Виявляється лише 16 відсотків насправді перетворюються на нові вироби. Куди йде решта?
Щоб зрозуміти, що відбувається далі з відсортованим сміттям у Німеччині, репортер DW на один день став сміттярем. Це означає - підйом о 5.30 ранку. Далі слід перевдягнутися у спецодяг - яскравопомаранчевий. Дивіться, що з'ясував кореспондент DW під час цього експерименту:
На кожного жителя Німеччини припадає приблизно пів тонни сміття щороку. Які штрафи загрожують за неналежне викидання відходів? Скільки "коштує" викинута не в смітник шкірка банана або упаковка від бургера?
Що спільного між цигарками, жуйкою, матрацом, сіллю та гелем для душу? Усе це містить пластик. Чи є у людства шанс позбутися залежності від всюдисущого пластику?