 Міф про переробку сміття: як репортер DW став сміттярем (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.12.2020

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Економіка

Міф про переробку сміття: як репортер DW став сміттярем (відео)

Німеччина славиться збиранням і сортуванням пластикових відходів. Але що відбувається з ними після цього? Виявляється лише 16 відсотків насправді перетворюються на нові вироби. Куди йде решта?

Symbolbild Beamten | Müllabfuhr

Помаранчевий колір - фірмовий колір сміттярів у Німеччині

Щоб зрозуміти, що відбувається далі з відсортованим сміттям у Німеччині, репортер DW на один день став сміттярем. Це означає - підйом о 5.30 ранку. Далі слід перевдягнутися у спецодяг - яскравопомаранчевий. Дивіться, що з'ясував кореспондент DW під час цього експерименту:

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