Міф про переробку сміття: як репортер DW став сміттярем (відео)

Щоб зрозуміти, що відбувається далі з відсортованим сміттям у Німеччині, репортер DW на один день став сміттярем. Це означає - підйом о 5.30 ранку. Далі слід перевдягнутися у спецодяг - яскравопомаранчевий. Дивіться, що з'ясував кореспондент DW під час цього експерименту: