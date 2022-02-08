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Пластикове сміття - сміття з пластику. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пластикове сміття".
Пластикове сміття - відходи з пластику. Найчастіше йдеться про вживані пластикові пакети, пластикову упаковку та пластикові пляшки. Велика частина пластикових відходів потрапляє в моря, що серйозно шкодить довкіллю. Згідно з міжнародним дослідженням, оприлюдненим 2015 року в науковому часописі Science, 2010 року в океани потрапило близько восьми мільйонів тонн пластикових відходів. Відтоді проблема пластикових відходів не зменшилась, хоча деякі країни заборонили використання одноразових платикових пакетів. Пандемія COVID-19, яка охопила планету 2020 року, призвела до збільшення використання платику на споживацькому рівні: люди стали рідше ходити в ресторани, або ж заклади харчування взагалі були зачинені через локдаун, натомість споживачі почали більше купувати продуктів для приготування їжі вдома та частіше замовляти доставку готових страв. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.
В Україні зробили перший крок до заборони пластикових пакетів. 10 грудня набуває чинності закон з обмеження використання поліетиленових кульків. Що це означає для продавців та покупців - дивіться у репортажі DW.