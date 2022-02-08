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Пластикове сміття

Пластикове сміття - сміття з пластику. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пластикове сміття".

Пластикове сміття - відходи з пластику. Найчастіше йдеться про вживані пластикові пакети, пластикову упаковку та пластикові пляшки. Велика частина пластикових відходів потрапляє в моря, що серйозно шкодить довкіллю. Згідно з міжнародним дослідженням, оприлюдненим 2015 року в науковому часописі Science, 2010 року в океани потрапило близько восьми мільйонів тонн пластикових відходів. Відтоді проблема пластикових відходів не зменшилась, хоча деякі країни заборонили використання одноразових платикових пакетів. Пандемія COVID-19, яка охопила планету 2020 року, призвела до збільшення використання платику на споживацькому рівні: люди стали рідше ходити в ресторани, або ж заклади харчування взагалі були зачинені через локдаун, натомість споживачі почали більше купувати продуктів для приготування їжі вдома та частіше замовляти доставку готових страв. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

В Україні встановили мінімальну ціну на пластикові пакети

В Україні встановили мінімальну ціну на пластикові пакети 01.02.2022

З 1 лютого мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети для пакування та транспортування товарів становитимуть від двох до трьох гривень.
Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео)

Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео) 11.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само?

Переробка пляшок: чого можна повчитися в німців (07.01.2022) 07.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само? #PlanetA
Заборона пластикових пакетів в Україні - на закупи з власною тарою? (відео)

Заборона пластикових пакетів в Україні - на закупи з власною тарою? (відео) 10.12.2021

Деякі види звичних для більшості українських покупців безкоштовних поліетиленових пакетів з 10 грудня мають зникнути із закладів торгівлі. Чи доведеться тепер ходити до супермаркету та на базар з власною тарою?
В Україні почала діяти заборона на безкоштовні пластикові пакети

В Україні почала діяти заборона на безкоштовні пластикові пакети 10.12.2021

З 10 грудня в українських магазинах одноразові пластикові пакети забороняють розповсюджувати безкоштовно - вони мають коштувати до трьох гривень. Українська влада таким рішенням планує зменшити пластикові відходи.
Заборона пластикових пакетів в Україні: а що замість них (відео)

Заборона пластикових пакетів в Україні: а що замість них (відео) 10.12.2021

В Україні зробили перший крок до заборони пластикових пакетів. 10 грудня набуває чинності закон з обмеження використання поліетиленових кульків. Що це означає для продавців та покупців - дивіться у репортажі DW.
Заборона пластикових пакетів в Україні: що змусить українців відмовитися від кульків (09.12.2021)

Заборона пластикових пакетів в Україні: що змусить українців відмовитися від кульків (09.12.2021) 09.12.2021

В Україні зробили перший крок до заборони пластикових пакетів. 10 грудня набуває чинності закон з обмеження використання поліетиленових кульків. Що це означає для продавців та покупців - дивіться у репортажі DW.
Що у Німеччині роблять з використаними пластиковими пляшками

Що у Німеччині роблять з використаними пластиковими пляшками 06.12.2021

У Німеччині порожні пластикові пляшки і бляшанки від напоїв не викидають у смітник. Німці дисципліновано здають їх назад. Як це працює?

Сміттєзвалище, завалене тисячами тонн одягу (17.11.2021) 17.11.2021

Часто вживані або непродані речі з Європи опиняються на смітниках у бідних країнах. Синтетика розкладається до 200 років, отруюючи довкілля. Дивіться, що коїться на одному зі сміттєзвалищ у Чилі.

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - Європа у фокусі (відео)

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.

Чому тампони і прокладки - також чоловіча проблема (відео)

Чому тампони і прокладки - також чоловіча проблема (відео) 19.10.2021

Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?

Тампони і прокладки - не лише жіноча, а й чоловіча проблема (15.10.2021) 15.10.2021

Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?

Тунель із пластикових пляшок як туристична принада? (11.10.2021) 11.10.2021

Тунель із пластикових пляшок і богиня процвітання, вбрана в пластикову спідницю. Цей музей в Індонезії повністю складається із пластикових відходів, зібраних у забруднених річках та на пляжах!

Як рятують морських черепах від пластику (24.09.2021) 24.09.2021

Постраждалі морські черепахи можуть отримати необхідну допомогу та пройти реабілітацію у волонтерській організації Two Oceans Aquarium у Кейптауні. Там тварин рятують від пластику і лікують від травм.
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