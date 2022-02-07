Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео)

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Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/46dsq
01:00 Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення
06:50 Великобританія: право на мирний протест під загрозою?
12:00 Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ
16:30 Латвія: як зробити власну трасу для бобслею
Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.
Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.