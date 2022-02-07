 Як лікарям погрожують смертю за щеплення - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.02.2022

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Політика й суспільство

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео)

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Деякі лікарі в Австрії змушені бути під охороною через погрози антивакцинаторів

Деякі лікарі в Австрії змушені бути під охороною через погрози антивакцинаторів

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/46dsq

01:00 Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення

06:50 Великобританія: право на мирний протест під загрозою?

12:00 Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ

16:30 Латвія: як зробити власну трасу для бобслею

DW.COM

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (відео)

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.  

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео)

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.  

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.  

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Україна: як живуть місцеві на лінії зіткнення. Австрія: погрози лікарям. Іспанія: чайки-детективи проти сміття.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

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