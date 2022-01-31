 Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.02.2022

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Політика й суспільство

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (відео)

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.

Тренування бійців тероборони в одному з парків Києва

Тренування бійців тероборони в одному з парків Києва

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Україна: територіальна оборона замість паніки

07:12 Франція: вкрадене дитинство

12:49 Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула

17:41 Греція: продуктове сміття для малозабезпечених

DW.COM

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео)

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.  

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео)

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.  

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.  

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (відео)

Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.  

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Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022) 31.01.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених. Німеччина: 64-річна королева авіації.

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Докладно

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