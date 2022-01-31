Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (відео)

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (відео)

Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.