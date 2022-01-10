 Історичне місто-привид на Кіпрі - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.

default

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість

06:22 Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів

12:04 Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів

16:33 Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років

22:20 Італія: унікальний годинникар з Рима На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/45L5E

DW.COM

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (відео)

Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.  

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (відео)

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.  

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (відео)

Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни. Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни для поховання.  

Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?  

Також за темою

Кіпр: місто-привид у зоні відчуження. Франція: цитрусові для зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.

Чому діти сталінських таборів втратили останню надію - "Європа у фокусі" (10.01.2022) 10.01.2022

Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.

Реклама

Докладно

Джо Байден (л) та Володимир Путін (п) спершу поспілкувались телефоном, тепер упродовж цілого тижня відбуватимуться конференції

Путін тріумфує, Захід лавірує

Путін домігся серії конференцій з питань безпеки й отримав майданчики для своїх владних фантазій, пише Бернд Ріґерт.  

Літак Lufthansa в аеропорту Пальма-де-Майорка

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу

Минулий рік був для міжнародної авіації катастрофічним. Та попри пандемію галузь з оптимізмом дивиться на 2022 рік.  