Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео)

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Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість
06:22 Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів
12:04 Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів
16:33 Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років
22:20 Італія: унікальний годинникар з Рима На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/45L5E
Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.
У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни. Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни для поховання.