Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість

06:22 Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів

12:04 Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів

16:33 Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років

22:20 Італія: унікальний годинникар з Рима На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/45L5E