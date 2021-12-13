Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (відео)

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Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни. Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни для поховання.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Болгарія: як змушують робити щеплення
05:41 Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни
11:14 Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин
17:12 Нідерланди: як "вирощують"… труни для поховання
22:27 Грузія: як знову винайти чай На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/44BZ3
Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?
Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.
Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.