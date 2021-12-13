Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Болгарія: як змушують робити щеплення

05:41 Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни

11:14 Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин

17:12 Нідерланди: як "вирощують"… труни для поховання

22:27 Грузія: як знову винайти чай На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/44BZ3