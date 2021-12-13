 Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.12.2021

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Політика й суспільство

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (відео)

Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни. Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни для поховання.

Одні з численних цьогорічних протестів антивакцинаторів у Болгарії

Одні з численних цьогорічних протестів антивакцинаторів у Болгарії

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Болгарія: як змушують робити щеплення

05:41 Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни

11:14 Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин

17:12 Нідерланди: як "вирощують"… труни для поховання

22:27 Грузія: як знову винайти чай На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/44BZ3

 

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Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?  

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.  

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.  

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео)

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.  

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Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (13.12.2021) 13.12.2021

Також у випуску: Чи впливає радянське минуле на життя Естонії. Чим загрожує видобуток корисних копалин у Гренландії. Як у Нідерландах "вирощують"… труни для поховання.

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