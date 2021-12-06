 Як Туреччина забруднює Чорне море - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.12.2021

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Політика й суспільство

Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?

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Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії

06:00 Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море

11:40 Італія: чому мешканці втікають з острова Стромболі На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/43sm4

12:15 Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?

17:35 Франція: що робити, коли назва міста не вміщається в жоден формуляр На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/43sm4


 

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Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.  

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Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?  

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.  

Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.  

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Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (06.12.2021) 06.12.2021

Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії. Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни? Італія: чому мешканці втікають з острова Стромболі. Франція: що робити, коли назва міста не вміщається в жоден формуляр.

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Докладно

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Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі"(відео)

ФРН: як потрапити на різдвяні ярмарки? Туреччина: як забруднюють Чорне море? Грузія: що думають про радянське минуле?  

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