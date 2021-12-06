Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії

06:00 Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море

11:40 Італія: чому мешканці втікають з острова Стромболі На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/43sm4

12:15 Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?

17:35 Франція: що робити, коли назва міста не вміщається в жоден формуляр На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/43sm4



