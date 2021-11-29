 Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.11.2021

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Політика й суспільство

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.

Zypern | Daniel Ejube und Enjei Grace in der UN-kontrollierten Zone

Чому мігранти застрягли на Кіпрі?

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі

06:26 Росія: що залишилося в РФ від СРСР

11:52 Кіпр: чому мігранти застрягли у буферній зоні острова

15:50 Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці

20:45 Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином

DW.COM

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.  

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео)

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?  

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео)

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.  

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Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (29.11.2021) 29.11.2021

Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі. Росія: що залишилося в РФ від радянського минулого. Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці. Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином.

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