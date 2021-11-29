Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі
06:26 Росія: що залишилося в РФ від СРСР
11:52 Кіпр: чому мігранти застрягли у буферній зоні острова
15:50 Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці
20:45 Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином
Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.
Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?