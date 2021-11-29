Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі

06:26 Росія: що залишилося в РФ від СРСР

11:52 Кіпр: чому мігранти застрягли у буферній зоні острова

15:50 Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці

20:45 Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином