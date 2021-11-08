Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Великобританія: нова альтернатива видобутку нафти і газу

05:23 Франція: боротьба за зміни в Афганістані з паризького бару

10:19 Португалія: як ловити восьминогів без пластику

15:18 Чехія: як заробити на горошку і допомогти дітям з інвалідністю

20:27 Росія: що робити з "ганьбою міста" у Калінінграді