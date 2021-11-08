Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео)

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Великобританія: нова альтернатива видобутку нафти і газу
05:23 Франція: боротьба за зміни в Афганістані з паризького бару
10:19 Португалія: як ловити восьминогів без пластику
15:18 Чехія: як заробити на горошку і допомогти дітям з інвалідністю
20:27 Росія: що робити з "ганьбою міста" у Калінінграді
Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.
Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій.
Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.