 Нова альтернатива видобутку нафти і газу - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.11.2021

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Політика й суспільство

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео)

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.

У Шотландії генерують струм з енергії припливу

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Великобританія: нова альтернатива видобутку нафти і газу

05:23 Франція: боротьба за зміни в Афганістані з паризького бару

10:19 Португалія: як ловити восьминогів без пластику

15:18 Чехія: як заробити на горошку і допомогти дітям з інвалідністю

20:27 Росія: що робити з "ганьбою міста" у Калінінграді

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Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.  

Як вітряки витісняють оленів у Швеції (відео)

Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій.  

Чому французи проти вітряків, але за АЕС (відео)

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У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.  

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Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021) 08.11.2021

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