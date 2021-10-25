Як вітряки витісняють оленів у Швеції (відео)

Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit
05:37 Швеція: як вітряки витісняють оленів
11:00 Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій
16:16 Туреччина: як врятувати море від токсичного коктейля На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/428QQ
16:56 Великобританія: як живуть шайри - найбільші коні у світі На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/428QQ
Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.
Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.