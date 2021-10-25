 Як вітряки витісняють оленів у Швеції (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.10.2021

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Політика й суспільство

Як вітряки витісняють оленів у Швеції (відео)

Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій.

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Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit

05:37 Швеція: як вітряки витісняють оленів

11:00 Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій

16:16 Туреччина: як врятувати море від токсичного коктейля На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/428QQ

16:56 Великобританія: як живуть шайри - найбільші коні у світі На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/428QQ

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Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій. Туреччина: як врятувати море від токсичного коктейля. Великобританія: як живуть шайри - найбільші коні у світі.

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За допомогою дипломатичного скандалу Ердоган вкотре відволікає від внутрішньополітичних проблем, вважає Еркан Арікан.  

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Як вітряки витісняють оленів у Швеції (відео)

Франція: як рибалки ділять море. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців.  