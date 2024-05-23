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Екологія

Новини, статті та відео на екологічну тематику, опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Новини

17 грудня 2024 р.

12 країн Європи домовились боротися з тіньовим флотом РФ

15 грудня 2024 р.

Greenpeace: Росія відповідальна за екокатастрофу біля Криму

Пропустити розділ Докладно

Докладно

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Підземні ядерні відходи в Німеччині: чи є загроза катастрофи

Підземні ядерні відходи в Німеччині: чи є загроза катастрофи

У центрі Німеччини, під землею, десятиліттями знаходиться звалище радіоактивних відходів. Ексклюзивний репортаж DW.
Природа й екологія9 грудня 2024 р.15:45 хв.
Викиди промисловості на тлі заграви (символічне фото)

Глобальне потепління: зміни клімату в 10 інфографіках

Глобальне потепління: зміни клімату в 10 інфографіках

В інфографіках DW - важливі факти про те, як уже змінилася наша планета.
Клімат25 листопада 2024 р.
Активісти Greenpeace протестують проти російських нафтотанкерів у Балтійському морі. "Ні грошам на війну" - написано на плакаті

Російський "тіньовий флот" - загроза екології Балтики

Російський "тіньовий флот" - загроза екології Балтики

За час війни РФ проти України в Балтійському морі помітили понад тисячу танкерів з нафтою РФ. Екологи вимагають санкцій.
Природа й екологія4 листопада 2024 р.
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Як військова техніка, збройні сили та війна вбивають клімат

Як військова техніка, збройні сили та війна вбивають клімат

Шкідливі викиди в атмосферу, які спричиняють військові у світі, шалені. Чи є рішення проблеми?
Природа й екологія18 жовтня 2024 р.12:01 хв.
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Двигун на аміаку зробить судноплавство екологічним?

Двигун на аміаку зробить судноплавство екологічним?

Аміак може стати альтернативою судновому дизелю, бо згорає без викидів вуглецю і дешевший за метанол. Чи справді це так?
Економіка30 вересня 2024 р.07:20 хв.
Архівне фото корабля Esso Hamburg у Південній Атлантиці

Затоплені нацистські судна загрожують екотрагедією Атлантиці

Затоплені нацистські судна загрожують екотрагедією Атлантиці

Понад 500 кораблів часів Другої світової війни лежать на океанічному дні біля берегів Бразилії.
Природа й екологія25 вересня 2024 р.
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Опалення з річки: тепловий насос опалює будинки в Німеччині

Теплові насоси роблять революцію в опаленні будинків і цілих міст. DW бачила це на прикладі німецького Мангайма.
Економіка21 червня 2024 р.07:28 хв.
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Наскільки екологічно чиста енергія води?

У всьому світі існують масштабні гідроенергетичні проєкти, але такі греблі також негативно впливають на людей і природу.
Економіка2 червня 2024 р.11:24 хв.
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Де ховатимуть загиблих військових ЗСУ і чому місцеві проти?

Родини загиблих прагнуть, аби їхніх рідних поховали на національному військовому кладовищі. Утім, місцеві проти. Чому?
Суспільство23 травня 2024 р.10:27 хв.
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