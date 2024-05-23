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Екологія
Новини, статті та відео на екологічну тематику, опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Новини
17.12.2024
17 грудня 2024 р.
12 країн Європи домовились боротися з тіньовим флотом РФ
15.12.2024
15 грудня 2024 р.
Greenpeace: Росія відповідальна за екокатастрофу біля Криму
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Докладно
Підземні ядерні відходи в Німеччині: чи є загроза катастрофи
Підземні ядерні відходи в Німеччині: чи є загроза катастрофи
У центрі Німеччини, під землею, десятиліттями знаходиться звалище радіоактивних відходів. Ексклюзивний репортаж DW.
Природа й екологія
09.12.2024
9 грудня 2024 р.
15:45 хв.
Глобальне потепління: зміни клімату в 10 інфографіках
Глобальне потепління: зміни клімату в 10 інфографіках
В інфографіках DW - важливі факти про те, як уже змінилася наша планета.
Клімат
25.11.2024
25 листопада 2024 р.
Російський "тіньовий флот" - загроза екології Балтики
Російський "тіньовий флот" - загроза екології Балтики
За час війни РФ проти України в Балтійському морі помітили понад тисячу танкерів з нафтою РФ. Екологи вимагають санкцій.
Природа й екологія
04.11.2024
4 листопада 2024 р.
Як військова техніка, збройні сили та війна вбивають клімат
Як військова техніка, збройні сили та війна вбивають клімат
Шкідливі викиди в атмосферу, які спричиняють військові у світі, шалені. Чи є рішення проблеми?
Природа й екологія
18.10.2024
18 жовтня 2024 р.
12:01 хв.
Двигун на аміаку зробить судноплавство екологічним?
Двигун на аміаку зробить судноплавство екологічним?
Аміак може стати альтернативою судновому дизелю, бо згорає без викидів вуглецю і дешевший за метанол. Чи справді це так?
Економіка
30.09.2024
30 вересня 2024 р.
07:20 хв.
Затоплені нацистські судна загрожують екотрагедією Атлантиці
Затоплені нацистські судна загрожують екотрагедією Атлантиці
Понад 500 кораблів часів Другої світової війни лежать на океанічному дні біля берегів Бразилії.
Природа й екологія
25.09.2024
25 вересня 2024 р.
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Природа й екологія
13.09.2024
13 вересня 2024 р.
Заробіток на батареях з електромобілів?
Батареї з електрокарів можна переробляти. Утім, чи реально це робити в промислових масштабах і чи вигідно це?
Автомобілі та мобільність
29.07.2024
29 липня 2024 р.
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26.07.2024
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Опалення з річки: тепловий насос опалює будинки в Німеччині
Теплові насоси роблять революцію в опаленні будинків і цілих міст. DW бачила це на прикладі німецького Мангайма.
Економіка
21.06.2024
21 червня 2024 р.
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Наскільки екологічно чиста енергія води?
У всьому світі існують масштабні гідроенергетичні проєкти, але такі греблі також негативно впливають на людей і природу.
Економіка
02.06.2024
2 червня 2024 р.
11:24 хв.
Де ховатимуть загиблих військових ЗСУ і чому місцеві проти?
Родини загиблих прагнуть, аби їхніх рідних поховали на національному військовому кладовищі. Утім, місцеві проти. Чому?
Суспільство
23.05.2024
23 травня 2024 р.
10:27 хв.
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