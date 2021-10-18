Чому французи проти вітряків, але за АЕС (відео)

Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Франція: чому французи проти вітряків, але за АЕС
06:10 Нідерланди: як виглядає довгоочікувана пам'ятка Голокосту На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/41nm3
06:43 Естонія: звідки на карті взялося секретне містечко часів СРСР
12:17 Німеччина: де знаходиться рай для старих корів і биків
17:25 Польща: чим приваблюють туристів у польські Карпати На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/41nm3
Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.
Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.
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