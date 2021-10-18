Чому французи проти вітряків, але за АЕС (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Франція: чому французи проти вітряків, але за АЕС

06:10 Нідерланди: як виглядає довгоочікувана пам'ятка Голокосту На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/41nm3

06:43 Естонія: звідки на карті взялося секретне містечко часів СРСР

12:17 Німеччина: де знаходиться рай для старих корів і биків

17:25 Польща: чим приваблюють туристів у польські Карпати На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/41nm3