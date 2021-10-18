 Чому французи проти вітряків, але за АЕС (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.10.2021

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Політика й суспільство

Чому французи проти вітряків, але за АЕС (відео)

Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.

Belgien Atomkraftwerk in Doel

Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Франція: чому французи проти вітряків, але за АЕС

06:10 Нідерланди: як виглядає довгоочікувана пам'ятка Голокосту На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/41nm3

06:43 Естонія: звідки на карті взялося секретне містечко часів СРСР

12:17 Німеччина: де знаходиться рай для старих корів і биків

17:25 Польща: чим приваблюють туристів у польські Карпати На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/41nm3

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Меркель та її наступники: які теми домінують на виборах у Німеччині? "Європа у фокусі" (відео)

Якою канцлерку Меркель бачили фотографи. Хто претендує на роль нового канцлера ФРН. Що постраждалі від повеней хочуть від політиків. Яку роль на виборах у Бундестаг відіграє тема біженців.  

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Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - "Європа у фокусі" (18.10.2021) 18.10.2021

Естонія: звідки на карті взялося секретне містечко часів СРСР. Німеччина: де знаходиться рай для старих корів і биків. Польща: чим приваблюють туристів у польські Карпати.

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