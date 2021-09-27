 Як жінки потрапляють в політику: приклад Німеччини - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.09.2021

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Політика й суспільство

Як жінки потрапляють в політику: приклад Німеччини - "Європа у фокусі" (відео)

Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.

Анґела Меркель

Анґела Меркель - найуспішніша жінка в німецькій політиці

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:06 Угорщина: як закон про дітей дискримінує права ЛГБТК

07:05 Німеччина: чому в Бундестазі жінки досі у меншості

12:23 Туреччина: як виготовляють найдорожчу в світі трояндову олію

16:10 Греція: як мода з Афганістану завойовує Європу

22:34 Великобританія: що спільного в англійського гумору і захисту довкілля На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/40uSe

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Докладно

Анґела Меркель

Як жінки потрапляють в політику (відео)

Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію.  

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