Як жінки потрапляють в політику: приклад Німеччини - "Європа у фокусі" (відео)

Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:06 Угорщина: як закон про дітей дискримінує права ЛГБТК
07:05 Німеччина: чому в Бундестазі жінки досі у меншості
12:23 Туреччина: як виготовляють найдорожчу в світі трояндову олію
16:10 Греція: як мода з Афганістану завойовує Європу
22:34 Великобританія: що спільного в англійського гумору і захисту довкілля На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/40uSe
Хвиля біженців з Афганістану в Німеччині. "Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу. Єдиний італійський пляж, де дозволено купатися з собаками. Дивіться в актуальному випуску європейського тижневика DW "Європа у фокусі".
Біженці з Афганістану в Туреччині. У Парижі біженці живуть на вулиці. Як зміняться відносини Росії з ФРН після ери Меркель. У Великобританії відновлюють занедбані курорти.
У Верховній Раді зареєстрували одразу декілька законопроєктів, що визначають поняття сексизму та вводять відповідальність за нього. Чи допоможе це уникнути гендерних образ серед політиків?