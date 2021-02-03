Сексизм у законі: як з гендерними образами боротимуться в Україні (відео)

У Верховній Раді зареєстрували одразу декілька законопроєктів, що визначають поняття сексизму та вводять відповідальність за нього. Чи допоможе це уникнути гендерних образ серед політиків?
Якщо депутати підтримають законопроєкти авторства Олександра Качури, то сексизм в Україні буде вперше офіційно заборонений. А ті, хто до нього вдаватимуться, окрім виправних робіт, можуть бути оштрафовані на суму 1700-3400 гривень чи навіть арештовані на 15 діб. Серед ініціаторів законопроєкту і депутат "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Свого часу він фігурував у гучному скандалі через те, що дозволив собі коментарі у бік народної депутатки Ірини Алахвердієвої та бізнесвумен Тетяни Домбровської.
У Верховній Раді 9-го скликання рекордна кількість жінок - 87 депутаток. Це понад 20%. Як вони боротимуться проти сексизму і наскільки взагалі принципові для них так звані "жіночі" теми?
Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою.