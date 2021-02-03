Сексизм у законі: як з гендерними образами боротимуться в Україні (відео)

Якщо депутати підтримають законопроєкти авторства Олександра Качури, то сексизм в Україні буде вперше офіційно заборонений. А ті, хто до нього вдаватимуться, окрім виправних робіт, можуть бути оштрафовані на суму 1700-3400 гривень чи навіть арештовані на 15 діб. Серед ініціаторів законопроєкту і депутат "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Свого часу він фігурував у гучному скандалі через те, що дозволив собі коментарі у бік народної депутатки Ірини Алахвердієвої та бізнесвумен Тетяни Домбровської.