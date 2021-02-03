 Сексизм у законі: як з гендерними образами боротимуться в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.02.2021

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Політика й суспільство

Сексизм у законі: як з гендерними образами боротимуться в Україні (відео)

У Верховній Раді зареєстрували одразу декілька законопроєктів, що визначають поняття сексизму та вводять відповідальність за нього. Чи допоможе це уникнути гендерних образ серед політиків?

У Верховній Раді 9-го скликання 20 відсотків - депутатки

У Верховній Раді 9-го скликання 20 відсотків - депутатки

Якщо депутати підтримають законопроєкти авторства Олександра Качури, то сексизм в Україні буде вперше офіційно заборонений. А ті, хто до нього вдаватимуться, окрім виправних робіт, можуть бути оштрафовані на суму 1700-3400 гривень чи навіть арештовані на 15 діб. Серед ініціаторів законопроєкту і депутат "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Свого часу він фігурував у гучному скандалі через те, що дозволив собі коментарі у бік народної депутатки Ірини Алахвердієвої та бізнесвумен Тетяни Домбровської. 

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Сексизм у Верховній Раді: як з цим боротися (відео)

У Верховній Раді 9-го скликання рекордна кількість жінок - 87 депутаток. Це понад 20%. Як вони боротимуться проти сексизму і наскільки взагалі принципові для них так звані "жіночі" теми?  

Нові "правила сексу" в Україні: що кажуть жінки (відео)

Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою.  

Сексуальні домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео)

Півтора року тому лейтенантка Збройних сил України Валерія Сікал зізналась, що командир змушував її до сексу. Однак справу досі не направлено до суду, а підозрюваного перевели на службу до Києва.  

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Сексизм поза законом: коли в українській політиці поменшає гендерних образ? (03.02.2021) 03.02.2021

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