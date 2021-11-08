Олександр Корнієнко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Корнієнко".

Український політик Олександр Корнієнко був обраний на посаду голови партії "Слуга народу" в жовтні 2019 року. На дострокових виборах до Верховної Ради 2019 року Корнієнко очолював передвиборчий штаб "Слуги народу". До ВР Корнієнко потрапив за списком "Слуги народу". До політичної кар'єри Сергій Корнієнко працював бізнес-тренером, виконавчим продюсером мистецького об'єднання "Остання барикада", менеджером українського рок-гурту "Крихітка", а також журналістом, він дописував для кількох молодіжних видань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.