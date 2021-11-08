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Олександр Корнієнко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Корнієнко".
Український політик Олександр Корнієнко був обраний на посаду голови партії "Слуга народу" в жовтні 2019 року. На дострокових виборах до Верховної Ради 2019 року Корнієнко очолював передвиборчий штаб "Слуги народу". До ВР Корнієнко потрапив за списком "Слуги народу". До політичної кар'єри Сергій Корнієнко працював бізнес-тренером, виконавчим продюсером мистецького об'єднання "Остання барикада", менеджером українського рок-гурту "Крихітка", а також журналістом, він дописував для кількох молодіжних видань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив характер конфронтації з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та не виключив його відставки. Опозиційні партії в Раді - проти зміни спікера.
Фракція "Слуга народу" ініціює створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді після публікації розмови Медведчука та Суркова. Раніше у фракції заявляли, що робота ТСК стосуватиметься і справи "вагнерівців".
У Верховній Раді зареєстрували одразу декілька законопроєктів, що визначають поняття сексизму та вводять відповідальність за нього. Чи допоможе це уникнути гендерних образ серед політиків? І чому в Україні розповсюджені недолугі коментарі в бік жінок та як боротися з цим?