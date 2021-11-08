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Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Корнієнко".

Український політик Олександр Корнієнко був обраний на посаду голови партії "Слуга народу" в жовтні 2019 року. На дострокових виборах до Верховної Ради 2019 року Корнієнко очолював передвиборчий штаб "Слуги народу". До ВР Корнієнко потрапив за списком "Слуги народу". До політичної кар'єри Сергій Корнієнко працював бізнес-тренером, виконавчим продюсером мистецького об'єднання "Остання барикада", менеджером українського рок-гурту "Крихітка", а також журналістом, він дописував для кількох молодіжних видань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Олександр Корнієнко залишає посаду глави партії Слуга народу

Олександр Корнієнко залишає посаду глави партії "Слуга народу" 08.11.2021

Голова владної партії "Слуга народу" Корнієнко складає свої повноваження. Нещодавно його обрали першим віцеспікером Ради. Тепер він хоче зосередитися на роботі у парламенті. Нового керівника оберуть уже цього місяця.
Віцеспікер Корнієнко планує перетворити Раду на смарт-парламент

Віцеспікер Корнієнко планує перетворити Раду на "смарт-парламент" 19.10.2021

Новопризначений заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко збирається перетворити парламент на "сучасний і ефективний інститут", а також планує провести його "комплексну реформу".
Олександра Корнієнка обрали першим віцеспікером Верховної Ради

Олександра Корнієнка обрали першим віцеспікером Верховної Ради 19.10.2021

За призначення Олександра Корнієнка віцеспікером проголосували 256 народних депутатів. До парламентської роботи заступник голови фракції "Слуга народу" працював концертним директором.
У Слузі народу думають, чи забирати у Разумкова мандат

У "Слузі народу" думають, чи забирати у Разумкова мандат 07.10.2021

У фракції стверджують, що юристи бачать законні підстави для позбавлення Дмитра Разумкова депутатського мандата. Сам він переконаний у протилежному.
Як Разумков посварився з Зеленським через закон про олігархів

Як Разумков посварився з Зеленським через закон про олігархів 30.09.2021

Напруження між Разумковим і Зеленським наростало давно. Але ухвалення закону про деолігархізацію стало останньою краплею. Експерти вважають, що цей конфлікт був неминучим.
У Слузі народу назвали конфронтацію з Разумковим складною виробничою ситуацією

У "Слузі народу" назвали конфронтацію з Разумковим "складною виробничою ситуацією" 21.09.2021

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив характер конфронтації з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та не виключив його відставки. Опозиційні партії в Раді - проти зміни спікера.
У партії Голос відреагували на створення групи Справедливість

У партії "Голос" відреагували на створення групи "Справедливість" 16.06.2021

Керівництво партії "Голос" вважає, що їхні однопартійці, створюючи групу "Справедливість", порушують закон. Політична рада партії дасть оцінку цим діям.
Голова партії Слуга народу пояснив виключення з фракції депутата Шевченка

Голова партії "Слуга народу" пояснив виключення з фракції депутата Шевченка 24.05.2021

Виключення народного депутата Євгенія Шевченка з фракції партії "Слуга народу" у ВР зумовлене його систематичними заявами та діями, які розходяться з політикою президента України, запевнив Олександр Корнієнко.
Слуга народу ініціює ТСК у Верховній Раді щодо плівок Суркова-Медведчука

"Слуга народу" ініціює ТСК у Верховній Раді щодо плівок "Суркова-Медведчука" 15.03.2021

Фракція "Слуга народу" ініціює створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді після публікації розмови Медведчука та Суркова. Раніше у фракції заявляли, що робота ТСК стосуватиметься і справи "вагнерівців".
Дубінського виключили з партії Слуга народу

Дубінського виключили з партії "Слуга народу" 15.03.2021

Підставами для виключення Олександра Дубінського з партії "Слуга народу" стали "порушення статуту та непокора керівним органам партії".
Дубінського зі Слуги народу можуть виключити вже найближчим часом

Дубінського зі "Слуги народу" можуть виключити вже "найближчим часом" 14.03.2021

Приводом для виключення Олександра Дубінського з партії є порушення статуту через проведення "своїх" конференцій і непокора керівним органам партії, заявив голова політсили Олександр Корнієнко.
Сексизм у законі: як з гендерними образами боротимуться в Україні (відео)

Сексизм у законі: як з гендерними образами боротимуться в Україні (відео) 03.02.2021

У Верховній Раді зареєстрували одразу декілька законопроєктів, що визначають поняття сексизму та вводять відповідальність за нього. Чи допоможе це уникнути гендерних образ серед політиків?

Сексизм поза законом: коли в українській політиці поменшає гендерних образ? (03.02.2021) 03.02.2021

У Верховній Раді зареєстрували одразу декілька законопроєктів, що визначають поняття сексизму та вводять відповідальність за нього. Чи допоможе це уникнути гендерних образ серед політиків? І чому в Україні розповсюджені недолугі коментарі в бік жінок та як боротися з цим?
У Слузі народу вважають свій результат на виборах великим успіхом

У "Слузі народу" вважають свій результат на виборах великим успіхом 27.10.2020

Голова партії "Слуга народу" заявляє, що вони завели до районних та облрад більше депутатів, ніж інші політсили.
Коментар: Тести яке ти дерево і якої якості твоя дитина від слуг народу

Коментар: Тести "яке ти дерево" і "якої якості твоя дитина" від слуг народу 26.06.2020

Ніхто не очікує від очільників держави словесних піруетів з менуетами, але приниження та образи, показова домінантність є не просто неприйнятними, але й небезпечними, вважає Лариса Денисенко.
Націонал-гуманісти. Чому Слуга народу ніяк не визначиться з власною ідеологією

Націонал-гуманісти. Чому "Слуга народу" ніяк не визначиться з власною ідеологією 19.02.2020

Менш ніж за рік партія "Слуга народу" пройшла "ідеологічну трансформацію" від лібертаріанства й лібералізму з соціалізмом до "українського центризму".

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