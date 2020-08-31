Голова партії "Слуга народу" пояснив виключення з фракції депутата Шевченка

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що виключення народного депутата Євгенія Шевченка з фракції політичної сили у Верховній Раді зумовлене систематичними заявами та діями з боку Шевченка, які розходяться з політикою президента України. "Ми послідовно демонструємо нашу політичну позицію, і, якщо людина її не підтримує, цілком логічно, що вона відправляється у самостійне плавання", - йдеться у заяві Корнієнка, опублікованій у понеділок, 24 травня, на сайті партії.

За словами голови політсили, фракція ухвалила рішення про виключення Шевченка зі свого складу більшістю голосів. Корнієнко, зокрема, вказав на заяви Шевченка у сфері зовнішньої політики, які не були узгоджені ні з президентом України, ні з міністерством закордонних справ. "Своїми діями пан Шевченко поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами, а також завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями", - стверджує Корнієнко.

Голова політсили запевнив депутатів, що партія поважає право на власну політичну позицію, але "вона не може суперечити основним засадам політики партії й президента, тим більше виправдовувати дії, які дискредитують політичну силу та главу держави", - йдеться у повідомленні пресслужби партії.

Корнієнко стверджує, що партія у випадку з Євгенієм Шевченком не може вплинути на його подальшу діяльність у парламенті, який балотувався в мажоритарному окрузі. "До слова, ми свідомо виступаємо за скасування мажоритарки. Думаю, що наступні вибори до Верховної Ради мають пройти за пропорційною системою, це буде страховкою від політичної корупції", - зазначив Корнієнко.

Виключення Євгенія Шевченка з фракції

Раніше цього дня у партії повідомили, що більшістю голосів ухвалили рішення про виключення Євгенія Шевченка з фракції.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила, що саме останні висловлювання Шевченка щодо колишнього головного редактора інтернет-ресурсу NEXTA Романа Протасевича у зв'язку з подіями в Білорусі переконало тих, що сумнівався, підтримати його виключення з фракції. Про це Кравчук розповіла в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Саме висловлювання про Протасевича і стало для деяких моїх колег, які ще сумнівалися у правильності рішення щодо виключення, останньою краплею", - сказала Кравчук.

За словами Кравчук, Україна засудила дії білоруської влади, яка "посадила цей літак і фактично викрала журналіста". "У Євгенія - інша позиція, і з такою позицією в президентській фракції, очевидно, не можна бути. Це повторюється постійно, і в принципі його висловлювання про Протасевича - це лише підтверджують", - зазначила народний депутат.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" ініціювали виключення Євгенія Шевченка минулого місяця - після поїздки останнього у Мінськ, де Шевченко зустрічався з правителем Білорусі Олександром Лукашенком. Народний депутат також неодноразово висловлював своє захоплення Лукашенком. Утім, для виключення бракувало голосів. Лідер фракції Давид Арахамія наприкінці квітня заявляв, що за виключення Шевченка зібрано вже 154 підписи членів фракції за необхідних 172-х.

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Шевченко ні про що не жалкує

Після виключення з фракції Шевченко написав у соцмережі Facebook: "Я радий такому рішенню. Я депутат, якого обрали люди. Я не змінюватиму своєї позиції на догоду деяким політикам і завдаючи шкоди інтересам моєї державі. Я повторював і повторюю - із сусідами треба дружити. Білорусь - наш стратегічний партнер".

20 квітня Євгеній Шевченко зустрівся в Мінську з Олександром Лукашенком, якого ЄС, США та Україна не визнають законно обраним президентом Білорусі.

Шевченка обрали народним депутатом у 2019 році по мажоритарному округу в Запорізькій області.

Інцидент з літаком у Мінську

Нагадаємо, що літак, який виконував рейс FR4978 з Афін до Вільнюса у неділю, 23 травня, екстрено сів в аеропорту Мінська. В ірландській авіакомпанії Ryanair заявили, що це білоруська влада спрямувала літак до Мінська, а повідомлення про загрозу безпеці надійшло від білоруських авіадиспетчерів. Для супроводу лайнера Білорусь підняла у повітря винищувач МіГ-29.

У підсумку на борту літака не знайшли нічого підозрілого, авіалайнеру дозволили вилетіти з Мінська після кількох годин на летовищі. Однак журналісту Роману Протасевичу та його дівчині не дозволили продовжити політ.