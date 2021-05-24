Зеленський доручив Кабміну припинити авіасполучення з Білоруссю

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скликає позачергове засідання Кабінету Міністрів для розгляду питання про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. Про це він повідомив у понеділок, 24 травня, в своєму Telegram-каналі.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання уряду, де буде розглянуте питання про авіасполучення між Україною та Білоруссю", - написав Шмигаль.

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Прем'єр-міністр зазначив, що МЗС і мінінфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Керівник українського уряду запевнив, що Україна належним чином відреагує на ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська.

На припиненні авіасполучення наполягає Зеленський

Раніше пресслужба президента України повідомила, що Володимир Зеленський на нараді за участі, серед інших, Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова, доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і заборону польотів повітряних суден української реєстрації до Білорусі та через її територію.

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Під час наради її учасники проаналізували події навколо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair.

Офіційний Київ вимагає негайно звільнити Протасевича

МЗС України цього дня закликало владу Булорусі негайно звільнити затриманого в Мінську білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Тим часом міжфракційне об'єднання у Верховній Раді "За демократичну Білорусь" виступило за припинення дипломатичних зв'язків із Білоруссю у зв'язку із затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Інцидент у Мінську

Нагадаємо, напередодні влада Білорусі змусила до екстреної посадки літак авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс. За даними авіакомпанії, білоруські диспетчери повідомили про загрозу безпеці літака, його супроводжував винищувач МіГ-29. На борту авіалайнера перебував опозиційний білоруський активіст Роман Протасевич. Хоч літак після перевірки знову відпустили, однак серед пасажирів, котрі повернулися до Вільнюса, Протасевича не було.

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Такі дії білоруської влади викликали різке обурення з боку ЄС, США, НАТО, а також окремих європейських країн. Інцидент обговорять також учасники неформального саміту ЄС, який розпочнеться 24 травня.

Раніше офіційні представники ЄС, а також високопосадовці різних європейських країн вимагали відчутних наслідків для Білорусі, в тому числі закриття повітряного простору цієї країни для європейської цивільної авіації.