Зеленський доручив Кабміну припинити авіасполучення з Білоруссю

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скликає позачергове засідання Кабінету Міністрів для розгляду питання про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. Про це він повідомив у понеділок, 24 травня, в своєму Telegram-каналі.
"За дорученням президента України Володимира Зеленського у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання уряду, де буде розглянуте питання про авіасполучення між Україною та Білоруссю", - написав Шмигаль.
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Прем'єр-міністр зазначив, що МЗС і мінінфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Керівник українського уряду запевнив, що Україна належним чином відреагує на ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська.
На припиненні авіасполучення наполягає Зеленський
Раніше пресслужба президента України повідомила, що Володимир Зеленський на нараді за участі, серед інших, Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова, доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і заборону польотів повітряних суден української реєстрації до Білорусі та через її територію.
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Під час наради її учасники проаналізували події навколо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair.
Офіційний Київ вимагає негайно звільнити Протасевича
МЗС України цього дня закликало владу Булорусі негайно звільнити затриманого в Мінську білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
Тим часом міжфракційне об'єднання у Верховній Раді "За демократичну Білорусь" виступило за припинення дипломатичних зв'язків із Білоруссю у зв'язку із затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
Інцидент у Мінську
Нагадаємо, напередодні влада Білорусі змусила до екстреної посадки літак авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс. За даними авіакомпанії, білоруські диспетчери повідомили про загрозу безпеці літака, його супроводжував винищувач МіГ-29. На борту авіалайнера перебував опозиційний білоруський активіст Роман Протасевич. Хоч літак після перевірки знову відпустили, однак серед пасажирів, котрі повернулися до Вільнюса, Протасевича не було.
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Такі дії білоруської влади викликали різке обурення з боку ЄС, США, НАТО, а також окремих європейських країн. Інцидент обговорять також учасники неформального саміту ЄС, який розпочнеться 24 травня.
Раніше офіційні представники ЄС, а також високопосадовці різних європейських країн вимагали відчутних наслідків для Білорусі, в тому числі закриття повітряного простору цієї країни для європейської цивільної авіації.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова