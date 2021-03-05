В аеропорту Мінська затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича

Після посадки в аеропорту Мінська літака авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, у неділю, 23 травня, затримали редактора Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича. Про затримання повідомила цього дня Білоруська асоціація журналістів (БАЖ). Telegram-канал "Білорусь головного мозку" чинна білоруська влада внесла в список екстремістських,

"Затриманий Роман Протасевич. Він летів на рейсі Ryanair Афіни-Вільнюс. Літак екстрено сів в аеропорту Мінська", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу БАЖ. Про затримання Протасевича повідомив також Telegram-канал NEXTA, де Протасевич раніше також працював.

Літак посадили за наказом Лукашенка

Літак авіакомпанії Ryanair посадили в аеропорту Мінська через повідомлення про мінування. У літаку проводили спеціальні заходи, були задіяні сапери, а пасажири проходили повторний огляд, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід". Вибухового пристрою на борту літака не виявили.

Близький до пресслужби президента Білорусі Telegram-канал "Пул першого" повідомив, що рішення про посадку літака в Мінську ухвалив особисто правитель Білорусі Олександр Лукашенко. Також за його дорученням для супроводу пасажирського літака в небо був піднятий винищувач МіГ-29, який очікував, поки завершаться необхідні заходи перевірки, щоб супроводити літак до кордону з Литвою.

Аеропорт у Мінську, де сів літак з Протасевичем (архівне фото)

На затримання відреагувала Тихановска

Тим часом на затримання журналіста відреагувала колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська.

У зробленому нею дописі в соцмережі Twitter, опозиційна білоруська політикиня, яка перебуває в екзилі, застерегла, що в Білорусі Протасевичу "загрожує смертна кара". Вона вимагає також негайно звільнення журналіста та запровадження санкцій проти Білорусі.

У Білорусі Протасевича оголосили в розшук

Раніше влада Білорусі оголосила у міждержавний розшук Романа Протасевича, який раніше також був головним редактором Telegram-каналу NEXTA, що в Білорусі так само визнано екстремістським.

У листопаді 2020 року Генпрокуратура Білорусі зверталася до мін'юсту Польщі з проханням про його взяття під варту і видачу Протасевича для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинуваченого у справі про масові заворушення в Білорусі.

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Нагадаємо, 17 травня Лукашенко підписав документ "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь". Новий закон наділяє органи внутрішніх справ правом застосовувати зброю, фізичну силу, бойову і спеціальну техніку "при припиненні масових заворушень".

Крім того, в Білорусі останнім часом спостерігаються масштабні переслідування незалежних журналістів, що викликало критику "Репортерів без кордонів".