В аеропорту Мінська затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича

Після посадки в аеропорту Мінська літака авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, у неділю, 23 травня, затримали редактора Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича. Про затримання повідомила цього дня Білоруська асоціація журналістів (БАЖ). Telegram-канал "Білорусь головного мозку" чинна білоруська влада внесла в список екстремістських,
"Затриманий Роман Протасевич. Він летів на рейсі Ryanair Афіни-Вільнюс. Літак екстрено сів в аеропорту Мінська", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу БАЖ. Про затримання Протасевича повідомив також Telegram-канал NEXTA, де Протасевич раніше також працював.
Літак посадили за наказом Лукашенка
Літак авіакомпанії Ryanair посадили в аеропорту Мінська через повідомлення про мінування. У літаку проводили спеціальні заходи, були задіяні сапери, а пасажири проходили повторний огляд, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід". Вибухового пристрою на борту літака не виявили.
Близький до пресслужби президента Білорусі Telegram-канал "Пул першого" повідомив, що рішення про посадку літака в Мінську ухвалив особисто правитель Білорусі Олександр Лукашенко. Також за його дорученням для супроводу пасажирського літака в небо був піднятий винищувач МіГ-29, який очікував, поки завершаться необхідні заходи перевірки, щоб супроводити літак до кордону з Литвою.
Аеропорт у Мінську, де сів літак з Протасевичем (архівне фото)
На затримання відреагувала Тихановска
Тим часом на затримання журналіста відреагувала колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська.
У зробленому нею дописі в соцмережі Twitter, опозиційна білоруська політикиня, яка перебуває в екзилі, застерегла, що в Білорусі Протасевичу "загрожує смертна кара". Вона вимагає також негайно звільнення журналіста та запровадження санкцій проти Білорусі.
У Білорусі Протасевича оголосили в розшук
Раніше влада Білорусі оголосила у міждержавний розшук Романа Протасевича, який раніше також був головним редактором Telegram-каналу NEXTA, що в Білорусі так само визнано екстремістським.
У листопаді 2020 року Генпрокуратура Білорусі зверталася до мін'юсту Польщі з проханням про його взяття під варту і видачу Протасевича для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинуваченого у справі про масові заворушення в Білорусі.
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Нагадаємо, 17 травня Лукашенко підписав документ "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь". Новий закон наділяє органи внутрішніх справ правом застосовувати зброю, фізичну силу, бойову і спеціальну техніку "при припиненні масових заворушень".
Крім того, в Білорусі останнім часом спостерігаються масштабні переслідування незалежних журналістів, що викликало критику "Репортерів без кордонів".
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова