 В аеропорту Мінська затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2021

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Новини

В аеропорту Мінська затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича

Літак рейсу Афіни-Вільнюс з Романом Протасевичем на борту змусили сісти в аеропорту столиці Білорусі.

У Мінську затримали журналіста Романа Протасевича

Роман Протасевич під час затримання в Мінську (березень 2017 року)

Після посадки в аеропорту Мінська літака авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, у неділю, 23 травня, затримали редактора Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича. Про затримання повідомила цього дня Білоруська асоціація журналістів (БАЖ). Telegram-канал "Білорусь головного мозку" чинна білоруська влада внесла в список екстремістських,

"Затриманий Роман Протасевич. Він летів на рейсі Ryanair Афіни-Вільнюс. Літак екстрено сів в аеропорту Мінська", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу БАЖ. Про затримання Протасевича повідомив також Telegram-канал NEXTA, де Протасевич раніше також працював.

Літак посадили за наказом Лукашенка

Літак авіакомпанії Ryanair посадили в аеропорту Мінська через повідомлення про мінування. У літаку проводили спеціальні заходи, були задіяні сапери, а пасажири проходили повторний огляд, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід". Вибухового пристрою на борту літака не виявили.

Близький до пресслужби президента Білорусі Telegram-канал "Пул першого" повідомив, що рішення про посадку літака в Мінську ухвалив особисто правитель Білорусі Олександр Лукашенко. Також за його дорученням для супроводу пасажирського літака в небо був піднятий винищувач МіГ-29, який очікував, поки завершаться необхідні заходи перевірки, щоб супроводити літак до кордону з Литвою.

Мінський національний аеропорт

Аеропорт у Мінську, де сів літак з Протасевичем (архівне фото)

На затримання відреагувала Тихановска

Тим часом на затримання журналіста відреагувала колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська.

У зробленому нею дописі в соцмережі Twitter, опозиційна білоруська політикиня, яка перебуває в екзилі, застерегла, що в Білорусі Протасевичу "загрожує смертна кара". Вона вимагає також негайно звільнення журналіста та запровадження санкцій проти Білорусі.

У Білорусі Протасевича оголосили в розшук

Раніше влада Білорусі оголосила у міждержавний розшук Романа Протасевича, який раніше також був головним редактором Telegram-каналу NEXTA, що в Білорусі так само визнано екстремістським.

У листопаді 2020 року Генпрокуратура Білорусі зверталася до мін'юсту Польщі з проханням про його взяття під варту і видачу Протасевича для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинуваченого у справі про масові заворушення в Білорусі.

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Нагадаємо, 17 травня Лукашенко підписав документ "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь". Новий закон наділяє органи внутрішніх справ правом застосовувати зброю, фізичну силу, бойову і спеціальну техніку "при припиненні масових заворушень".

Крім того, в Білорусі останнім часом спостерігаються масштабні переслідування незалежних журналістів, що викликало критику "Репортерів без кордонів".

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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