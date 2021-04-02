 Білорусь: сайт Tut.by заблоковано, у журналістів обшуки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Новини

Білорусь: сайт Tut.by заблоковано, у журналістів обшуки

Сайт білоруського порталу Tut.by заблокований, а в офісі та у домівках його співробітників правоохоронці провели обшуки. Їх звинувачують в ухиленні від сплати податків.

Офіс порталу Tut.by у Мінську в Білорусі

Офіс порталу Tut.by у Мінську в Білорусі

У вівторок, 18 травня, в офісі білоруського порталу Tut.by у Мінську відбулися обшуки правоохоронців, а сайт порталу було заблоковано владою Білорусі. Про це Tut.by повідомляє у своєму каналі в Telegram.

Обшуки проводили співробітники департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі. Пізніше в пресслужбі комітету повідомили, що відносно "посадових осіб" Tut.by 18 травня відкрито кримінальну справу за підозрою в ухиленні від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі.

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Частина обшуків у журналістів завершилась

Вдень 18 травня у Tut.by повідомляють, що обшуки у двох редакторок - Анни Руденко та Ольги Савків - завершилися, і вони перебувають на волі. При цьому у них забрали усю техніку та банківські карти, хоча звинувачень їм не пред'явили. За даними видання, розслідування поки ведеться щодо генерального директора та головного бухгалтера компанії.

Водночас продовжується обшук у журналістки Олени Толкачової, головної редакторки Марини Золотової та заступника головного редактора Максима Гайка. Також співробітники в офісі Tut.by не відповідають на дзвінки, а журналісти та фотографи інших видань, які приїхали у редакцію порталу, перестали виходити на зв'язок. Один з них, за словами волонтерів, пізніше з'явився у списках затриманих.

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Доступ до сайту Tut.by заблоковано

Також у порталі передають про блокування доступу до сайту Tut.by та інших онлайн-ресурсів видання, включно з редакційною електронною поштою. Зазначається, що ресурс заблокований міністерством інформації Білорусі.

У повідомленні відомства, яке цитує Tut.by, зазначається, що портал розміщував інформацію від імені "організацій, що не пройшли у встановленому порядку державну реєстрацію". Згідно з законодавством Білорусі це заборонено.

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Тихановська вимагає реакції ЄС

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у своєму каналі в Telegram заявила, що вона та її команда знаходяться на зв'язку з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Ми вимагаємо невідкладної реакції ЄС, термінового запуску програми підтримки незалежних ЗМІ, захисту журналістів і допомоги для продовження роботи попри репресії", - зазначила Тихановська.

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