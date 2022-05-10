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Журналісти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "журналісти".

Журналіст - працівник чи працівниця, головна професійна діяльність якого чи якої полягає в поширенні та публікації інформації, думок, а також розважального контенту через засоби масової інформації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів

Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів 10.05.2022

Пулітцерівська премія 2022 року виразила подяку журналістам України "за мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни".

Чому українські біженці повертаються назад попри війну? - "Європа у фокусі" (02.05.2022) 02.05.2022

Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
Журналісти, які працювали в Маріуполі, отримають премію DW За свободу слова

Журналісти, які працювали в Маріуполі, отримають премію DW "За свободу слова" 02.05.2022

Фотожурналіст Євген Малолєтка і відеожурналіст Мстислав Чернов висвітлювали події в оточеному військами РФ Маріуполі. Вони знімали початок війни та наслідки інтенсивних обстрілів і боїв у місті.

Десятки свіжих могил в Ірпені (19.04.2022) 19.04.2022

В Ірпені журналісти виявили десятки нових могил. Дата смерті на більшості з них - після 24 лютого 2022 року...

Маріуполь: "серце війни" продовжує битися (17.04.2022) 17.04.2022

Попри переможні заяви, Росії не вдається взяти Маріуполь під повний контроль. Журналісти вперше за довгий час зафільмували, як виглядають вулиці міста поблизу ММК ім. Ілліча.

"Звільніть Овсяннікову": у Берліні протестують проти пропаганди Росії (14.04.2022) 15.04.2022

Активісти у Берліні вимагають у медіагрупи Die Welt звільнити колишню співробітницю російського Першого каналу Марину Овсяннікову. Колишніх пропагандистів не існує?

Журналісти - жертви війни РФ проти України

Журналісти - жертви війни РФ проти України 14.04.2022

З перших днів війни в Україні місцеві та іноземні кореспонденти дістають поранень та гинуть під час обстрілів, стають жертвами викрадень та переслідувань. У галереї DW - неповний перелік постраждалих журналістів.
Зеленський у Бучі: Ми знаємо про тисячі убитих і закатованих

Зеленський у Бучі: Ми знаємо про тисячі убитих і закатованих 04.04.2022

Президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнні злочини російських військових в місті Буча будуть визнані світом як геноцид. Журналісти мають показати світові, що робили російські військові, додав він.

Фотожурналіст Макс Левін загинув на Київщині

Фотожурналіст Макс Левін загинув на Київщині 02.04.2022

Поліція знайшла тіло фотокореспондента Макса Левіна у Київській області, де йшли інтенсивні бої. Зв'язок із ним втратився 13 березня.

Називайте війну війною: акція присвячена загиблим журналістам (01.04.2022) 01.04.2022

У центрі Львова відбулася акція, покликана розповісти про злочини російських військ проти журналістів. 
Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов

Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов 27.03.2022

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю групі російських журналістів, у якому прокоментував вимоги Росії до України.
Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники 21.02.2022

Журналісти оприлюднили розслідування за матеріалами витоку даних швейцарського банку. Серед клієнтів - понад 2,5 тисячі українців, зокрема Ахметов, Коломойський та Фукс.
Глава МВС, депутати та журналісти потрапили під обстріл на Донбасі

Глава МВС, депутати та журналісти потрапили під обстріл на Донбасі 19.02.2022

Делегація народних депутатів, міністр внутрішніх справ та представники іноземних ЗМІ потрапили під артобстріл на Донеччині. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Останній день роботи корпункту DW у Москві (04.02.2022) 04.02.2022

Корпункт DW у Москві через заборону мовлення припиняє свою роботу. Журналісти DW більше не можуть звідти виходити в ефір та знімати сюжети.

Український журналіст Цимбалюк стверджує, що його підозрюють в екстремізмі в РФ

Український журналіст Цимбалюк стверджує, що його підозрюють в "екстремізмі" в РФ 12.01.2022

Українського журналіста Романа Цимбалюка в Росії підозрюють в "екстремізмі" і викликали в прокуратуру, розповів він в інтерв'ю DW. Виклик скасували, але він усе одно повернувся в Україну.
У президентському рейтингу не політиків лідирує Гордон і Портников - опитування

У президентському рейтингу не політиків лідирує Гордон і Портников - опитування 28.12.2021

За результатами соціологічного опитування, журналісти Гордон, Портников і Мосейчук мали би найвищу підтримку на виборах президента України, якби у них не брали участі політики.

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