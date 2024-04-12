Дослідження: у лавах АдН чимало раніше засуджених депутатів

У парламенті Німеччини є депутати від правопопулістської партії АдН, які мають судимості. Чергове журналістське розслідування щодо АдН посилює дебати у ФРН про небезпеку цієї партії.

Журналістське розслідування, проведене виданням Correctiv , виявило випадки брутальних фізичних нападів, словесного насильства або розпалювання ненависті, в яких фігурує чимало політиків німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). В рамках розслідування журналісти ретельно перевірили минуле 48 депутатів усіх рівнів цієї партії, яка вже не раз ставала об'єктом уваги Correctiv.

Зокрема, журналісти виявили, що 28 депутатів АдН раніше були засуджені, принаймні судами першої інстанції, або щодо них були винесені судові ухвали, що передбачають накладення штрафу або призначення суспільно-корисних робіт. Це означає, що вони можуть або могли подати апеляцію на ці рішення. Попри судимості, чимало з них, як і раніше, представляють партію в Бундестазі, земельних або місцевих парламентах, повідомляє Correctiv.

З юридичної точки зору, депутати АдН не повинні боятися жодних наслідків за свої вчинки. Адже пасивне виборче право, тобто право бути обраним на державні посади, втрачається в Німеччині лише у разі скоєння тяжких злочинів, таких як вбивство, ненавмисне вбивство або зґвалтування.

У своєму дослідженні видання Correctiv ретельно вивчало минуле не лише політиків АдН. Однак розслідувачі не змогли виявити подібних правопорушень ні серед лівих, ні серед зелених, ні серед консерваторів, ні серед соціал-демократів, ні серед лібералів.

АдН відповідає контрнападом

Політики АдН відповіли на звинувачення контрнападами. Зокрема, Мартін Райгардт (Martin Reichardt), депутат Бундестагу та член правління АдН, назвав Correctiv "брехливим порталом", який поширює "наклепницькі та дифамаційні кампанії проти АдН". Райхардт став об'єктом кримінального розслідування в Ерфурті у 2023 році через те, що він назвав федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) "одним з найгірших розколювачів (суспільства. - Ред.) в історії Німеччини". Утім, прокуратура пізніше припинила розслідування щодо нього.

На тлі журналістського розслідування багато німецьких політиків повторили свої застереження про небезпечний характер АдН. Зокрема, представник парламентської фракції ХДС/ХСС Торстен Фрай (Thorsten Frei) сказав стосовно політиків АдН, яких стосувалося розслідування журналістів: "Я особисто вважаю їх непридатними для обіймання державних посад". Він попередив, що інститутам парламентської демократії таким чином може бути завдано шкоди.

Колишня депутатка Бундестагу від АдН Бірґіт Мальсак-Вінкельманн (Birgit Malsack-Winkelmann) перебуває під вартою з грудня 2022 року за обвинуваченням в членстві в терористичній організації (архівне фото) Фото: Metodi Popow/IMAGO

Праворадикальні популісти у ФРН протягом кількох останніх місяців перебувають під дедалі більшим суспільним тиском в Німеччині. На початку 2024 року видання Correctiv виявило, що провідні політики АдН брали участь у таємній зустрічі, на якій відкрито обговорювалися плани видворення людей з Німеччини, зокрема й "недостатньо інтегрованих", на думку певних учасників зустрічі, мігрантів, які мають німецьке громадянство.

Відтоді у сотнях міст по всій Німеччині сукупно мільйони людей вийшли на численні демонстрації проти правого екстремізму та АдН.

Чи платить Росія політикам АдН?

На початку квітня 2024 року чеський уряд поінформував громадськість про виявлення пропагандистської мережі, яка також мала зв'язки з АдН. За його інформацією, Росія намагалася завдати шкоди Україні та вплинути на європейських політиків через портал новин Voice of Europe. За даними ЗМІ, політикам АдН також платили за таку співпрацю.

Однак жоден з політичних скандалів не призвів до жодних наслідків для АдН. У своїх заявах і реакціях партія, частина політиків якої є ультраправими, відкинула всі звинувачення. Публікації призвели до своєрідного контрнаступу АдН на ЗМІ, державні установи та інші партії.

Більш того, на регіональних партійних конференціях особливо радикально налаштовані члени партії нещодавно отримали підтримку.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини здійснює нагляд за молодіжним крилом АдН "Молода альтернатива" Фото: Alex Talash/dpa/picture alliance

Молодіжне крило партії "Молода альтернатива", яка вважається особливо радикальною, зараз також користується широкою підтримкою всередині АдН. Ще кілька років тому ці молоді політики викликали суперечки навіть у власних лавах. Вони неодноразово привертали увагу до себе гаслами антиконституційного та расистського характеру. З 2023 року Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини класифікує "Молоду альтернативу" як правоекстремістську.

Радикальний лідер АдН: Бйорн Геке

На думку спостерігачів, той факт, що радикальні сили відчувають солідарність всередині своєї партії, а за політичні скандали майже немає жодних наслідків, також є причиною прогресуючої радикалізації партії в цілому. Численні сили з умовно більш поміркованого табору партії опинилися під внутрішнім тиском і покинули партію. Як наслідок, політики, які вважаються прихильниками особливо екстремістських поглядів, такі як голова партійного осередку у федеральній землі Тюрінгія Бйорн Геке (Björn Höcke), тепер практично цілком беззастережно задають тон у АдН.

Голова партії АдН в Тюрингії в минулому брав активну участь у неонацистському марші. Він вважається лідером особливо радикального крила партії Фото: imago images

Геке вважає, що правильність його курсу на радикалізацію підтверджується поточними соціологічними опитуваннями. Згідно з ними, рейтинг АдН у Тюрингії та в інших східнонімецьких землях перевищує 30 відсотків.

Тим часом сам Бйорн Геке також перебуває у полі зору системи німецької юстиції: у квітні він має вдруге постати перед судом. Його звинувачують у тому, що він використовував на передвиборчих мітингах гасло злочинної організації Sturmabteilung (скорочено - SA), яка діяла за часів націонал-соціалістів під керівництвом Адольфа Гітлера (Adolf Hitler). Це гасло заборонено до використання у Федеративній Республіці Німеччина. Геке ці обвинувачення на свою адресу заперечує.

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