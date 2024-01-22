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СуспільствоНімеччина

Таємна зустріч АдН з неонацистами та протести в Німеччині

22 січня 2024 р.

Після публікації розслідування Correctiv про таємну зустріч неонацистів і представників "Альтернативи для Німеччини" у Німеччині піднялася хвиля протестів проти правих екстремістів. Досьє DW.

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Учасники масової акції протесту проти правого екстремізму в німецькому Ганновері, 20 січня 2022 року, одна з яких тримає у руках плакат із написом: Фашизм - це не альтернатива! (німецькою мовою)
Акція протесту проти правого екстремізму в німецькому Ганновері, 20 січня 2022 рокуФото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Представники праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у листопаді 2023 року взяли участь у таємній зустрічі неонацистів у Потсдамі, на якій обговорювали можливість депортації з Німеччини мільйонів іноземців і навіть громадян країни з міграційним корінням. Про це 10 січня 2024 року повідомило видання Correctiv.

Після цього по всій Німеччині відбулися багатотисячні акції протесту. Низка політиків вимагає повної заборони партії АдН, яка набирає дедалі більше голосів виборців - насамперед на сході ФРН. Подробиці - у досьє DW.

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