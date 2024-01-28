Spiegel: Кількість членів АдН зростає попри масові протести

Spiegel: Кількість членів АдН зростає попри масові протести28 січня 2024 р.
Попри масові протести у ФРН проти правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини"(АдН), в яких уже пів місяця беруть участь десятки і навіть сотні тисяч людей, кількість її членів зростає. Про це в неділю, 28 січня, повідомляється на сайті журналу Der Spiegel з посиланням на письмову відповідь партії на запит видання.
В АдН стверджують, що "кількість нових заяв про вступ, отриманих і введених у систему" в період із 1 до 25 січня, становить "близько 2500". При цьому більшість із них - 1900 - надійшли вже після 10 січня, коли видання Correctiv опублікувало розслідування, в якому йшлося про те, що функціонери АДН обговорювали на таємній зустрічі з неонацистами плани "рееміграції" - видворення з країни мільйонів іноземців і громадян ФРН із міграційним корінням.
"Повідомлення про зустріч правих екстремістів, у якій брали участь політики АдН, схоже, навіть приваблюють прихильників партії вступати в неї", - припускає Der Spiegel, нагадуючи, що в трьох федеральних землях - Тюринґії, Саксонії та Саксонії-Ангальт - організації АдН визнані правоекстремістськими.
У Німеччині не вщухає хвиля протестів проти АдН
Публікація Correctiv викликала в Німеччині широкі дискусії, зокрема, щодо заборони АдН, а також хвилю масових акцій протесту проти правих екстремістів. У суботу, 27 січня, одразу у декількох великих містах пройшли чергові демонстрації проти правих екстремістів. 28 січня близько 60 тисяч людей зібралися на акцію протесту у Гамбурзі.
Наступна масова акція запланована на суботу, 3 лютого, вона має відбутися в Берліні біля будівлі Бундестагу.
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