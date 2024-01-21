Влада Німеччини привітала масові протести проти ультраправих

Президент ФРН і низка міністрів привітали протести проти ультраправих і партії "Альтернатива для Німеччини", на які вийшли сотні тисяч людей по всій країні.

Влада ФРН привітала масові протести проти ультраправих сил і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), на які вийшли сотні тисяч людей по всій країні.

Понад 300 тисяч протестували в Німеччині в суботу і не менше - в неділю, за даними поліції. Загалом на вихідних, з вечора п'ятниці до вечора неділі, протести пройшли у близько 100 німецьких містах. За підрахунками організаторів, за три дні на акції протесту вийшли понад 1,4 мільйона людей.

Президент дякує мітингарям за людяність

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) подякував у відеозверненні з Берліна в неділю, 21 січня, тим, хто приєднався до протестів, за їхню відданість демократії.

"Ці люди додають нам усім мужності. Вони захищають нашу республіку та нашу конституцію від її ворогів. Вони захищають нашу людяність", - сказав він.

Штайнмаєр зазначив, що на вулиці вийшли різні групи людей, "але у них усіх є одна спільна риса: вони зараз виступають проти людиноненависництва та правого екстремізму, вони хочуть жити разом вільно та мирно в майбутньому".

Він наголосив, що Німеччині зараз потрібна згуртованість усіх демократів. "Незалежно від того, чи живуть вони в селі чи в місті, молоді чи старі, з історією міграції чи без неї. Майбутнє нашої демократії залежить не від гучності її опонентів, а від сили тих, хто захищає демократію. Давайте покажемо, що разом ми сильніші", - закликав президент.

Уряд бачить в протестах обнадійливий знак

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) також розцінив акції протесту як "обнадійливий знак" для демократії.

"Демократія живе завдяки людям, які її відстоюють. Вражає, що зараз так багато людей виходять на вулиці та піднімають прапор нашої демократії", - сказав він у неділю в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) теж позитивно відгукнулась про протести, особливо в невеликих містах. "У цьому сила нашої країни", - сказала вона на з'їзді "зелених" у Потсдамі.

Бербок закликала "з усіх сил" відстоювати демократію: "Ми повинні це чітко позначити і надалі говорити не про розсерджених громадян, стривожених людей або правих популістів, а про тих, хто робить замах на нашу конституцію".

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) засудив ультраправих. "Я кажу це абсолютно чітко і суворо: праві екстремісти атакують нашу демократію", - наголосив він у п'ятницю.

Протести через ідею "реміграції"

Приводом для протестів стала участь представників "АдН" у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. Учасники обговорювали ідею "реміграції" - примусу мільйонів іноземців і громадян ФРН з міграційним корінням залишити країну.

На тлі цього по всій Німеччині вже понад тиждень відбуваються мітинги проти правого екстремізму та "АдН". Також у країні розгорілися дебати про заборону "АдН", якій на федеральному рівні висунута підозра в екстремізмі.

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