300 тисяч протестували проти "Альтернативи для Німеччини"

По всій Німеччині в суботніх мітингах проти правих радикалів і правопопулістської партії "АдН" взяли участь понад 300 тисяч людей.

Щонайменше 300 тисяч людей в Німеччині мітингували в суботу, 20 січня, проти ультраправих сил і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Так, у Франкфурті-на-Майні, так званій "фінансовій столиці країни", на акцію протесту під гаслом "Захистимо демократію" вийшли, за оцінками поліції, 35 тисяч людей. Така ж кількість мітингарів зібралася в Ганновері. 30 тисяч протестували в Дортмунді, по 20 тисяч - у Штутгарті та Карлсруе, 18 тисяч - у Гайдельберзі, 16 тисяч - у Галле, 12 тисяч - у Касселі, по 10 тисяч - у Нюрнберзі, Вупперталі та Ерфурті. Ще тисячі та десятки людей мітингували в менших містах. Навіть на курортному острові Зюльт у Північному морі на протест вийшли близько 600 людей.

Демонстранти тримали плакати з написами "Фашизм не є альтернативою", "Нацистам немає місця", "Нацисти і антисеміти повинні бути вислані" тощо.

Акція протесту в Штутгарті Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Очікується, що в неділю на вулиці також вийдуть десятки тисяч людей, коли демонстрації проти "АдН" відбудуться в Берліні, Кельні та Мюнхені.

Протести спровокувала ідея "реміграції"

Приводом для протестів стала участь представників "АдН" у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. На ній також були присутні члени консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - найбільшої опозиційної партії. Учасники обговорювали ідею так званої "реміграції" - примусу мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням залишити країну.

У своєму виступі в п'ятницю канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав реміграцію "атакою на демократію". "Я кажу це абсолютно чітко і суворо: праві екстремісти атакують нашу демократію", - сказав він.

На тлі цього по всій Німеччині вже понад тиждень відбуваються мітинги проти правого екстремізму та "АдН". Також у країні розгорілися дебати про заборону "АдН", якій на федеральному рівні висунута підозра в екстремізмі.

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