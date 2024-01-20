На мітинг проти АдН у Гамбурзі вийшли десятки тисяч людей

Учасників мітингу проти правих радикалів у Гамбурзі було так багато, що акцію перервали з міркувань безпеки. 20 січня у Німеччині заявлено проведення 90 демонстрацій та мітингів проти АдН.

У Гамбурзі акцію протесту проти ультраправих сил і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у п'ятницю, 19 січня, перервали через надто велику кількість учасників, повідомляє агенція dpa. Організатори заходу - представники організації "Підприємці без кордонів" - заявляли, що на нього вийшли 130 тисяч осіб, але пізніше уточнили, що їх було близько 80 тисяч.

Поліція, у свою чергу, повідомила, що демонстрантів було близько 50 тисяч. У мітингу під девізом "Гамбург піднімається - разом проти правого екстремізму та неонацистських мереж" серед інших брав участь бургомістр Петер Ченчер (Peter Tschentscher). "Послання АдН та її мережам таке: ми - більшість, і ми сильні, тому що ми єдині і сповнені рішучості захистити нашу країну", - цитує Ченчера dpa.

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По всій Німеччині тривають масові протести проти АдН

Цього ж дня в Єні, Кілі та інших містах ФРН тисячі людей вийшли на схожі демонстрації. Приводом для протестів стала участь представників АдН у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. Учасники зустрічі обговорювали ідею так званої "реміграції", по суті - примусу мільйонів іноземців та громадян ФРН із міграційним корінням залишити країну. На тлі цього по всій Німеччині вже понад тиждень відбуваються мітинги проти правого екстремізму, а також проти АдН.

На 20 січня по всій Німеччині заявлено про проведення близько 90 акцій протесту проти правоекстремізму. Демонстрації та мітинги відбудуться, зокрема, у Нюрнбергу, Франкфурті-на-Майні, Магдебурзі, Дортмунді, Ганновері.

Заборонити АдН?

Участь представників "Альтернативи для Німеччини" у зустрічі правих радикалів здійняла у ФРН хвилю дебатів щодо можливості заборони діяльності АдН. Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскія Ескен (Saskia Esken) заявила, що "демократія сама собі риє могилу", адже АдН, як і інші партії, отримує фінансування з державного бюджету, а її депутати в парламентах різного рівня - солідні зарплати.

Ескен закликала федеральне та земельні відомства з охорони конституції зібрати докази того, що діяльність АдН є антиконституційною, і порушити справу про заборону партії. Колега Ескен з СДПН, колишній голова Бундестагу Вольфґанґ Тірзе (Wolfgang Thierse) підтримав цей заклик і нагадав, що у Тюрингії, Саксонії та Саксонії-Ангальт організації АдН уже визнані правоекстремістськими.

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Проте низка політиків та експертів виступають проти заборони АдН. На думку колишнього голови Федерального конституційного суду Німеччини Ганса-Юрґена Папіра (Hans-Jürgen Papier), такий позов був би лише на руку правим популістам, адже АдН має високий рейтинг підтримки серед потенційних виборців (22%), поступаючись лише консервативному блоку ХДС/ХСС.

Лідер консерваторів Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вважає, що можливий процес у справі про заборону АдН триватиме багато років і може "тільки зміцнити її у ролі мучениці". Натомість, вважає Мерц, необхідно розвінчувати міфи правих популістів і "з усією послідовністю вести з ними політичну боротьбу думок".