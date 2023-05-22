Спецслужби ФРН звинувачують АдН у поширенні пропаганди РФ

Частина ультраправих з партії АдН вірять у те, що Росія мусила напасти на Україну, щоб захистити себе від Заходу, констатують у німецькій контррозвідці.

Керівник Відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) заявив, що німецька ультраправа популістська партія Альтернатива для Німеччини (АдН) причетна до поширення російської пропаганди та наративів Кремля.

Говорячи про явище дезінформації як такої, керівник німецької спецслужби зауважив: "Дезінформація безпосередньо адресована конспірологічному та екстремістському спектрам на політичних маргінесах суспільства". "Там вона підхоплюється власною мотивацією через власні канали, далі поширюється і посилює свій вплив", - додав посадовець у понеділок, 22 травня, на щорічному заході Відомства з охорони конституції Німеччини в Берліні, цитує AFP.

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На цьому тлі він прямо згадав політсилу АдН. "Передача російських наративів з боку частини цієї партії сприяє тому, що правий екстремізм може поширюватися в Німеччині, і що в цих колах співають пісню Путіна. Наприклад, частина АдН поширює уявлення Кремля про те, що Росія була змушена захистити себе від Заходу, напавши на Україну. Тоді "немає потреби в російських ЗМІ, але німецькі ЗМІ в цьому середовищі також підхоплюють ці наративи", - сказав голова спецслужби.

"Як зовнішні впливові особи, так і внутрішні екстремісти не тільки мають добре укомплектований інструментарій завдяки цифровим засобам комунікації, але й знаходять щедро накритий стіл тем", - наголосив Гальденванґ, якого цитує dpa.

Проблема в доступі до таємної інформації для депутатів

Крім того, Гальденванґ висловив занепокоєння тим, що члени Бундестагу від АдН та їхні співробітники мають доступ до конфіденційної інформації, наприклад, у секторі розвідки та безпеки. "Я вважаю, що це становить надзвичайну проблему", - сказав Гальденванґ.

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Він закликав Бундестаг обговорити, як поводитися з "доведеними екстремістами" в парламенті. Він також запропонував більш ретельно перевіряти персонал депутатів Бундестагу.

Зростання активності російських спецслужб

Окремо німецький посадовець згадав і нинішнэ зростання активності російських спецслужб у Німеччині. За словами Гальденванґа, інтенсивність, обсяг і складність діяльності російських спецслужб помітно зросли з початком війни в Україні. Традиційний доступ до інформації для Росії також різко скоротився через висилку з Європи кількох сотень співробітників їхніх спецслужб. "Тепер вони змушені задовольняти свої високі розвідувальні інтереси альтернативними методами", впевнений голова спецслужби.

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Це робиться, приміром, за допомогою кібератак, класичних агентів або нелегалів з фальшивими посвідченнями, сказав він. "Для Німеччини ризики, таким чином, зросли. Тут немає місця для наївності", - застеріг Гальденванґ.