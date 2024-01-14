У Берліні й Потсдамі багатотисячні акції проти АдН

За даними організаторів, близько 25 тисяч осіб брали участь в акції в Берліні проти правих популістів з "Альтернативи для Німеччини". На інший багатотисячний мітинг в Потсдамі прийшли канцлер Шольц і глава МЗС Бербок.

Тисячі людей вийшли в неділю, 14 січня, на мітинг проти правого екстремізму перед Бранденбурзькими воротами в Берліні. За даними поліції, на акції зібралося "багато тисяч" учасників. Представник руху захисників клімату "П'ятниці задля майбутнього" (Fridays for Future), що закликав до проведення заходу, заявив про участь 25 тисяч осіб.

Метою демонстрації її організатори називають намір "послати чіткий сигнал" проти правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і правого екстремізму і "на захист нашої демократії". Приводом для неї стала таємна зустріч політиків АдН з неонацистами й правими радикалами, на якій, як стверджується, обговорювався план депортації мільйонів мігрантів з ФРН.

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Демонстранти несли плакати з гаслами, які вимагають, зокрема, заборонити АдН.

Ще одна багатотисячна акція протесту проти правих екстремістів пройшла того ж дня в сусідньому з Берліном Потсдамі, столиці федеральної землі Бранденбург. У ній взяли участь, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

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Кількома днями раніше видання Correctiv опублікувало розслідування, в якому розповідалося, що функціонери партії "Альтернатива для Німеччини", брали участь у таємній зустрічі під Потсдамом з неонацистами, на якій йшлося про плани "рееміграції" - випровадження з країни мільйонів іноземців і громадян ФРН з міграційними корінням. Ця публікація викликала в Німеччині широкі дебати, зокрема, про заборону АдН.