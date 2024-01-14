Понад три чверті німців невдоволені урядом - соціологія

Згідно з останнім опитуванням, уряд Шольца має найгірший показник довіри з грудня 2021 року, коли розпочав роботу.

76 відсотків німців незадоволені діяльністю уряду ФРН, тоді як позитивно її оцінюють лише 17 відсотків. Про це свідчить соціологічне опитування, проведене інститутом вивчення громадської думки Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag. Його результати оприлюднені в неділю, 14 січня.

Нинішній показник довіри до уряду Олафа Шольца (Olaf Scholz) - найнижчий з грудня 2021 року, відколи той розпочав роботу.

Діяльністю самого канцлера не задоволені 72 відсотки опитаних, причому за останній місяць цей показник зріс на три відсотки. З тим, що Шольц добре справляється зі своїми обов'язками погоджується лише кожен п'ятий респондент (у грудні таких було на три відсотки більше - 23%).

Якби вибори в німецький Бундестаг відбулися зараз, то за правлячу Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) проголосували б 15 відсотків виборців - вдвічі менше, ніж за блок християнських партій ХДС/ХСС, який за результатами останніх виборів перебуває в опозиції.

Двоє інших учасниць правлячої коаліції - партія "Союз-90"/"Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП) - отримали б 12 і п'ять відсотків голосів відповідно. Їх би значно випередили праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" - 22 відсотки.

Опитування провели 8-12 січня серед 1202 виборців, які репрезентують всі групи населення.

Штайнмаєр розкритикував уряд за погану комунікацію з людьми

Напередодні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, що до падіння рейтингів коаліційних партій призвела неналежна комунікація урядом його рішень.

"Якщо довіра до уряду падає, це також пов'язане з тим, що рішення не були достатньо прокомуніковані або були затьмарені внутрішніми суперечками, які виходять назовні. Уряд має бути зацікавлений це покращити", - зазначив Штайнмаєр.

Зокрема, він закликав уряд провести переговори з фермерами, які протестують через план скасування їм субсидій. "Іноді допомагає просто прийти й сказати, що ми хочемо вас почути", - зауважив президент.