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Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
Німецька партія "Християнсько-демократичний союз"
Християнсько-демократичний союз (ХДС) - одна з найбільших політичних партій у Німеччині.
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Новини
26.05.2024
26 травня 2024 р.
У ФРН закликали Захід взяти на себе ППО у Західній Україні
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Докладно
Чи відправлятиме Німеччина додому українських чоловіків
Чи відправлятиме Німеччина додому українських чоловіків
Чи втратять українські чоловіки захист в Німеччині? DW зібрала думки німецьких політиків і громадян.
Суспільство
15.05.2024
15 травня 2024 р.
06:51 хв.
Із чим німецькі партії йдуть на вибори до Європарламенту
Із чим німецькі партії йдуть на вибори до Європарламенту
У Німеччині найбільші партії йдуть на червневі вибори до Європарламенту з протилежними ідеями - особливо Зелені та АдН.
Політика
13.05.2024
13 травня 2024 р.
Нова програма ХДС: про мігрантів, Україну, Росію та Китай
Нова програма ХДС: про мігрантів, Україну, Росію та Китай
Консерватори ФРН ухвалили нову партійну програму. Як зміниться політика ФРН, якщо ХДС прийде до влади?
Політика
08.05.2024
8 травня 2024 р.
Як політика стала небезпечною професією у ФРН
Як політика стала небезпечною професією у ФРН
У нагнітанні напруги у ФРН багато хто звинувачує правих популістів з АдН, які при цьому самі стають жертвами.
Політика
07.05.2024
7 травня 2024 р.
Уряд Німеччини хоче легалізувати аборти на ранніх термінах
Уряд Німеччини хоче легалізувати аборти на ранніх термінах
Урядова комісія в Німеччині рекомендувала повністю дозволити аборти в перші дванадцять тижнів вагітності.
Суспільство
15.04.2024
15 квітня 2024 р.
Голову фракції СДПН розкритикували за ідею заморозити війну
Голову фракції СДПН розкритикували за ідею заморозити війну
Низка німецьких політиків виступили з критикою Рольфа Мютценіха у зв'язку з його пропозицією заморозити війну в Україні.
Політика
15.03.2024
15 березня 2024 р.
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Політика
22.02.2024
22 лютого 2024 р.
Депутат Бундестагу: "Війну потрібно перенести в Росію"
Родеріх Кізеветтер впевнений, що ФРН й Заходу необхідно робити більше для підтримки України.
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9 лютого 2024 р.
Чому Бундестаг не проголосував за ракети Taurus для України?
Депутати відкинули проєкт резолюції ХДС/ХСС. Але це не означає, що всі вони проти постачання ЗСУ крилатих ракет.
Політика
18.01.2024
18 січня 2024 р.
Вибори в Баварії та Гессені: вотум недовіри Олафу Шольцу?
Партії правлячої у ФРН коаліції зазнали великих втрат на виборах у двох федеральних землях Баварії та Гессені.
Політика
10.10.2023
10 жовтня 2023 р.
Чи вистоїть "брандмауер" консерваторів у ФРН під тиском АдН?
Лідер ХДС Фрідріх Мерц припустив співпрацю на комунальному рівні з правопопулістською "Альтернативою для Німеччини".
Політика
25.07.2023
25 липня 2023 р.
Чому спалили податкову декларацію? Хабар від "Газпрому"?
Новий виток скандалу навколо фейкового фонду для підтримки "Північного потоку-2" у землі Мекленбург-Передня Померанія.
Закон і право
28.02.2023
28 лютого 2023 р.