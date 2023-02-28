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Учасники партійного з'їзду ХДС на тлі логотипа партії (великі білі літери CDU)
Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Німецька партія "Християнсько-демократичний союз"

Християнсько-демократичний союз (ХДС) - одна з найбільших політичних партій у Німеччині.

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Новини

26 травня 2024 р.

У ФРН закликали Захід взяти на себе ППО у Західній Україні

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Чи відправлятиме Німеччина додому українських чоловіків

Чи відправлятиме Німеччина додому українських чоловіків

Чи втратять українські чоловіки захист в Німеччині? DW зібрала думки німецьких політиків і громадян.
Суспільство15 травня 2024 р.06:51 хв.
Передвиборчі плакати трьох політичних партій у Німеччині перед виборами до Європарламенту, фото 2 травня 2024 року

Із чим німецькі партії йдуть на вибори до Європарламенту

Із чим німецькі партії йдуть на вибори до Європарламенту

У Німеччині найбільші партії йдуть на червневі вибори до Європарламенту з протилежними ідеями - особливо Зелені та АдН.
Політика13 травня 2024 р.
Фрідріх Мерц під час з'їзду ХДС у Берліні

Нова програма ХДС: про мігрантів, Україну, Росію та Китай

Нова програма ХДС: про мігрантів, Україну, Росію та Китай

Консерватори ФРН ухвалили нову партійну програму. Як зміниться політика ФРН, якщо ХДС прийде до влади?
Політика8 травня 2024 р.
Передвиборчий плакат Маттіаса Екке в Дрездені

Як політика стала небезпечною професією у ФРН

Як політика стала небезпечною професією у ФРН

У нагнітанні напруги у ФРН багато хто звинувачує правих популістів з АдН, які при цьому самі стають жертвами.
Політика7 травня 2024 р.
Учасниця акції протесту за права жінок і лібералізацію законодавства щодо абортів

Уряд Німеччини хоче легалізувати аборти на ранніх термінах

Уряд Німеччини хоче легалізувати аборти на ранніх термінах

Урядова комісія в Німеччині рекомендувала повністю дозволити аборти в перші дванадцять тижнів вагітності.
Суспільство15 квітня 2024 р.
Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі (СДПН) Рольф Мютценіх

Голову фракції СДПН розкритикували за ідею заморозити війну

Голову фракції СДПН розкритикували за ідею заморозити війну

Низка німецьких політиків виступили з критикою Рольфа Мютценіха у зв'язку з його пропозицією заморозити війну в Україні.
Політика15 березня 2024 р.
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