  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

Рейтинг коаліції Німеччини - найнижчий після виборів

Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
3 вересня 2023 р.

За два роки з виборів, популярність партій, що входять до німецької "світлофорної коаліції", різко знизилась. Зараз урядова коаліція ФРН могла б розраховувати на 38 відсотків голосів, свідчить соціологічне опитування.

https://p.dw.com/p/4Vth5
Лідери урядової коаліції ФРН Крістіан Лінднер (ВДП), Олаф Шольц (СДПН) і Роберт Габек ("Союз 90/Зелені").
Лідери урядової коаліції ФРН Крістіан Лінднер (ВДП), Олаф Шольц (СДПН) і Роберт Габек ("Союз 90/Зелені").Фото: Ben Kriemann/PIC ONE/picture alliance

Популярність правлячої в Німеччині коаліції впала до найнижчих показників за весь час з останніх парламентських виборів два роки тому, свідчать результати оприлюдненого в неділю, 3 вересня, опитування Sonntagstrend, проведеного соціологічним інститутом Insa для тижневика Bild am Sonntag.

Нині три партії, які складають уряд ФРН, могли б розраховувати загалом на 38 відсотків голосів: за соціал-демократів готові голосувати 18 відсотків виборців, за "зелених" - 13, а за вільних демократів - сім. На виборах до Бундестагу вони отримали 25,7 відсотка, 14,8 та 11,5 відповідно, а разом - абсолютну більшість (52 відсотки).

Читайте також: У Німеччині рейтинг Шольца впав до рекордно низького рівня

Зараз найпопулярнішим у Німеччині є блок християнських демократичного та соціального союзів. Його готові підтримати 27 відсотків респондентів. Це приблизно відповідає результату ХДС/ХСС на останніх виборах, але тоді блоку довелося піти в опозицію.

На другому місці за популярністю - праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН). На виборах партія взяла 10,3 відсотка. Тепер же за неї готові голосувати 21 відсоток опитаних - більше ніж за кожну з трьох партій зі "світлофорної коаліції".

Ліву партію готові підтримати п'ять відсотків виборців.

У ХДС/ХСС ще в 2018 році закріпили в статуті принцип, за яким виключають можливість коаліції з АдН і Лівою партією.

Читайте також: Більшість німців проти участі правопопулістської АдН в уряді

Кремль фінансує позов "АдН" проти постачання зброї Україні?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Олексій Резніков

Резніков: Україна отримала військової допомоги на $100 млрд

Конфлікти3 вересня 2023 р.
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Першокласники в одній із шкіл у Львові

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Освіта1 вересня 2023 р.12 фото
Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Конфлікти1 вересня 2023 р.
external

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Конфлікти1 вересня 2023 р.04:18 хв.
external

Як працюють листоноші на війні

Як працюють листоноші на війні

Конфлікти1 вересня 2023 р.02:28 хв.
external

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Культура1 вересня 2023 р.31:09 хв.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (праворуч) і його заступник Губерт Айванґер

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Політика1 вересня 2023 р.
На головну сторінку