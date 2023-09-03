Рейтинг коаліції Німеччини - найнижчий після виборів

За два роки з виборів, популярність партій, що входять до німецької "світлофорної коаліції", різко знизилась. Зараз урядова коаліція ФРН могла б розраховувати на 38 відсотків голосів, свідчить соціологічне опитування.

Популярність правлячої в Німеччині коаліції впала до найнижчих показників за весь час з останніх парламентських виборів два роки тому, свідчать результати оприлюдненого в неділю, 3 вересня, опитування Sonntagstrend, проведеного соціологічним інститутом Insa для тижневика Bild am Sonntag.

Нині три партії, які складають уряд ФРН, могли б розраховувати загалом на 38 відсотків голосів: за соціал-демократів готові голосувати 18 відсотків виборців, за "зелених" - 13, а за вільних демократів - сім. На виборах до Бундестагу вони отримали 25,7 відсотка, 14,8 та 11,5 відповідно, а разом - абсолютну більшість (52 відсотки).

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Зараз найпопулярнішим у Німеччині є блок християнських демократичного та соціального союзів. Його готові підтримати 27 відсотків респондентів. Це приблизно відповідає результату ХДС/ХСС на останніх виборах, але тоді блоку довелося піти в опозицію.

На другому місці за популярністю - праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН). На виборах партія взяла 10,3 відсотка. Тепер же за неї готові голосувати 21 відсоток опитаних - більше ніж за кожну з трьох партій зі "світлофорної коаліції".

Ліву партію готові підтримати п'ять відсотків виборців.

У ХДС/ХСС ще в 2018 році закріпили в статуті принцип, за яким виключають можливість коаліції з АдН і Лівою партією.

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